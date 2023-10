Sute de români vor să plece în Israel pentru a acorda ajutor medical. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că s-au înscris sute de voluntari în cazul în care Statul Israel ar avea nevoie de ajutor medical şi a precizat că trebuie să ne arătăm solidaritatea cu poporul evreu pentru că şi acesta ne-a oferit ajutorul de fiecare dată când am avut nevoie.

Rafila a fost întrebat sâmbătă în ce măsură contribuie România cu un ajutor medical pentru Statul Israel.

“Încă din prima zi a tragediei din Israel noi am reacţionat. Am luat legătura cu domnul ambasador Reuven Azar, am luat legătura cu colegi din Israel, de la spitale aflate în prima linie a acestei tragedii. Am discutat despre un posibil ajutor din partea părţii române.

Autorităţile israeliene, prin ministrul Sănătăţii, au răspuns că nu au nevoie în acest moment de ajutor, dar noi, în mod evident, trebuie să fim pregătiţi pentru o astfel de eventualitate, dacă există nevoie. Şi atunci am lansat un apel public pentru voluntari, medici sau asistenţi medicali, mai ales din specialităţi care sunt de mare nevoie în astfel de situaţii chirurgi, ATI-işti, încât să putem să trimitem echipe medicale şi de asemenea, să putem să furnizăm şi sânge şi hemoderivate. Avem o campanie care se desfăşoară pe parcursul acestei săptămâni”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rafila: ”S-au înscris sute de voluntari”

El a precizat că s-au înscris deja sute de voluntari.

“S-au scris câteva sute de voluntari. Sigur că operaţionalizarea unor echipe medicale se poate face mult mai uşor dacă ai voluntari care doresc să participe la acest efort, sigur trebuie o anumită coordonare, dar în măsura în care va exista o astfel de solicitare, o vom putea onora.

Oricum, trebuia să ne arătăm solidaritatea cu poporul evreu, pentru că şi ei, de fiecare dată când noi am avut nevoie, au oferit ajutorul şi situaţia de la Crevedia şi în alte astfel de situaţii, mi se pare o chestiune pe care trebuie să o ducem la bun sfârşit, dacă este cazul.

În primul rând pentru că discutăm de o tragedie umanitară şi despre un lucru nepermis, să omori nişte oameni nevinovaţi pentru simplul motiv că sunt evrei. Este absolut de neconceput. Şi în al doilea rând, e vorba de partea medicală care trebuie sigur şi ea rezolvată.

După cum ştiţi, Israelul are o capacitate bună şi o coordonare foarte bună şi în domeniul medical, au reuşit să gestioneze cu bine această situaţie. Ştiu că sunt spitale aflate pe linia frontului. Spitalul, de exemplu, Soroka are sute de răniţi internaţi, inclusiv copii, femei, care au fost răniţi de aceşti terorişti şi cred că merită tot sprijinul şi respectul nostru”, a explicat Alexandru Rafila.

El a adăugat că există o colaborare istorică cu Statul Israel şi în domeniul medical.

“Există această colaborare deschisă, am avut mai multe discuţii cu domnul ambasador şi cred că ea trebuie să continue. Există şi o colaborare istorică, nu numai cea legată de momentul actual, şi cred că această aniversare - 75 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Israel trebuie onorată şi de acţiuni concrete”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Ce spune Israelul despre sprijinul medical din România

Ministerul Sănătăţii a transmis vineri comunicarea Ambasadei Statului Israel în România referitoare la acordarea de sprijin medical din partea României.

“Mulţumim medicilor din România care, la iniţiativa Ministrului Sănătăţii, s-au oferit voluntar să acorde asistenţă medicală în Israel în aceste momente grele, ca urmare a atacurilor teroriste împotriva civililor din Israel.

Autorităţile medicale din Israel ne-au informat că în acest moment nu au nevoie de doctori voluntari. Totuşi, pe viitor, situaţia s-ar putea schimba. În acest context, Ministerul Sănătăţii din Israel întocmeşte o listă cu personalul medical din străinătate care doreşte să vină voluntar în Israel, dacă va fi cazul.

Medici, asistente şi paramedici autorizaţi din străinătate pot să se alăture Medicilor Voluntari pentru Israel completând formularul online care poate fi accesat la următorul link: https://survey.gov.il/en/internationalvolunteers?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral”, a fost mesajul ambasadei.

Sursa: News.ro Dată publicare: 14-10-2023 13:02