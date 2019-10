Sute de mii de românii renunță să meargă la medic, din cauza costurilor. Cum se tratează

Jumătate de milion de români au renunțat să mai meargă la medic, anul trecut, pentru că nu-și mai permit. Adevărul dureros reiese din cel mai recent raport al Monitorului Social.

Din această cauza, unul din cinci conaționali are o boală cronică sau o invaliditate. Deși, teoretic, asistența medicală este gratuită, realitatea dovedește contrariul.

Oamenii, în special cei din mediul rural, apelează la doctori tot mai rar sau doar în situații grave, pentru că nu au bani pentru analize și medicamente.

În România, asistența medicală de baza este, potrivit legii, gratuită pentru persoanele asigurate, iar pachetul minimal de servicii este garanția pentru cei neasigurati că nu vor scoate bani din buzunar în caz de urgență sau de boli cu potențial endemo-epidemic.

Anul trecut, însă, peste o jumătate de milion de români care ar fi avut nevoie de un consult au evitat să mai bată la ușa cabinetelor pentru că nu și-au permis costurile - arată datele Monitorului Social.

Aproximativ 300.000 de români de la sate nu au mers să se trateze pentru că nu au avut bani de transport, medicamente, analize și consult.

În Dângeni, județul Botoșani - de pildă - mulți oameni se plâng că „nota de plată” pentru un control de specialitate depășește cu mult posibilitățile lor.

Tânără: „Aoleu! Am și uitat de când nu am fost la medic. Am fost doar când am născut și atât. În urmă cu doi ani.”

Reporter: „Păi te poți duce undeva fără bani!”

Tânără: „Cine îți face analize gratuite fără bani?! Doar un consult costă 100 de lei”

Un bărbat are probleme cardiace. Recunoaște că ajunge la medic doar atunci când se simte foarte rău și cere ajutor la 112.

Bărbat: „Am și soția bolnavă cu inima și nu ne-am permis să mergem. Trebuie să mai meargă pe la cardiologie, dar deocamdată nu ne permitem.”

Femeie: „Nu îmi permit să mă duc la medic specialist. Pentru că nu am bani.”

Reporter: „Cu ce va tratați?”

Femeie: „Cu o aspirina, cu un paracetamol.”

Potrivit statisticilor, în 2017, din 10.000 de locuitori din mediul rural, doar 0,4% au revenit în cabinete medicale de specialitate.

Paul Șerban, medic de familie: „În mediul rural nu se deschid ambulatorii de specialitate, nici măcar o secție de cardiologie, care este mai frecventă, sau de boli pulmonare.”

Prof. Cristina Gavriluță, sociolog UAIC Iași: „În mare parte, serviciile de calitate sunt comasate în zonele urbane, în centre universitare. Oamenii din zonele izolate, unde medicul ajunge greu, care nu dispun de cabinete medicale... e o limitare a accesului. Există un număr impresionant de persoane care nu au acces la servicii medicale. Arată că sunt resurse puține și că sănătatea, în definitiv, costă.”

Anca Deleanu, medic de familie: „Când nu există fonduri la laboratoare, analize radiologice sau RMN-uri, pacienții scot bani destul de mulți pentru a-și face controale în timp util.”

Potrivit Monitorului Social, accesul limitat la îngrijirea medicală produce efecte grave pentru că afecțiunile netratate și cronicizează.

19,5% din populația aflată în țară suferă de afecțiuni cronice sau din cauza unei invalidități.

