Sute de noi locuri de muncă anunțate zilnic în România. Platformele de recrutare, tot mai căutate

Piața locurilor de muncă începe să se dezmorțească. Companiile se pregătesc pentru reînceperea activității și sute de posturi sunt anunțate în fiecare zi.

Numai în ultimele două săptămâni ofertele au înregistrat o creștere de peste 60%. De cealaltă parte, după mai bine de două luni de inactivitate, și oamenii sunt nerăbdători să se reangajeze, mai ales că veniturile le-au scăzut drastic.

Angajatorii au șanse mari să găsească oameni de calitate pe piața muncii

În această perioada există o bună șansă pentru angajatori de a găși oameni de calitate pe piața muncii.

Ruben Marian, director firma vânzări utilaje: „Putem să găsim oameni buni care poate sunt disponibili, în timp ce anul trecut nu erau. Așa că în această perioadă ne propunem să investim și să găsim oameni noi pe care să îi angajăm în cadrul companiei.”

De 50 de angajați are nevoie și o fabrică de cablaje din Alba Iulia.

Laura Moga, manager general: „Foarte mulți care doresc să se reprofileze, mai ales din domeniul horeca. Noi ne permitem să angajăm astfel de muncitori pentru că avem propriul nostru centru de școlarizare.”

Andreea Frățilă, angajată: „Eu am lucrat aici în țară la poștă ca și oficiant. Pe urmă am plecat dincolo în străinătate și am auzit pur și simplu anunțul la radio și am venit și m-am angajat.”

Și într-o firmă de transport din Bistrița lucrurile încep să se miște. Dacă în timpul stării de urgență, patronii au fost nevoiți să-i trimită pe oameni în șomaj tehnic, acum îi cheamă înapoi.

Melente Horoba, director firmă: „După data de 15, dacă lucrurile intră în normal, cu siguranță toți vor veni la lucru și în plus mai dorim să mai angajăm”.

Sergiu lucra înaintea izbucnirii epidemiei într-o gogoșerie. Acum vrea să se reprofileze.

Sergiu Marcu, student/fost angajat: „M-am gândit să găsesc ceva într-un domeniu în care o să ai un salariu fix, care să îți ofere cât de cât siguranță și un domeniu care să îți permită să lucrezi de acasă.”

Platformele de recrutare sunt tot mai căutate

Bogdan Badea, director platforma de recrutare: „În acest moment sunt undeva la 14.000 de locuri de muncă, creșterea este cam cu 500 de locuri de muncă pe zi. În medie numărul de aplicări este între 8 și 10 aplicări pe fiecare candidat.”

Magnoliu Stan, director firmă de recrutare: „Angajații vor avea ocazia, au și timpul acum să găsească firme serioase, firme care gestionează bine situația de criză și să caute oportunități.”

Ovidiu Vîlceanu, manager firmă HR: „Într-adevăr pe piață o să fie un număr mare de candidați, iar domeniile cele mai afectate acum or să trimită cei mai mulți oameni ca posibili candidați în piață”.

Relansarea economiei aduce noi oportunități de angajare, pe lângă firmele care funcționează din plin.

Românii cumpără în continuare alimente, medicamente și dezinfectanți și cum comerțul online a înflorit, multe firme de curierat caută angajați.