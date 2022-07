Sute de curioși și-au bucurat papilele gustative la festivalul Asian Food Fest din București

Vă invităm acum într-o călătorie culinară în jurul Asiei. Într-un parc din București are loc weekend-ul acesta festivalul Asian Food Fest care își propune să aducă oamenii mai aproape de cultura asiatică.

Sute de curioși și-au bucurat încă de aseară papilele gustative cu preparate tradiționale de peste continent.

De cum am intrat la festivalul organizat în Parcul Alexandru Ioan Cuza cunoscut şi că parcul IOR, din Capitală am fost întâmpinați cu arome orientale. Printre standurile cu mâncare japoneză, coreeană sau chinezească, am găsit și o rulotă cu burgeri reinterpretați, inspirați din gastronomia indiană.

Printre vedetele serii se numără și ramen-ul, unul dintre cele mai cunoscute preparate ale bucătăriei japoneze.

Trecătorii nu au putut rezista nici mirosului irezistibil al produselor turcești.

Clientă: „De data asta m-am gândit să îmi ofer eu singură un răsfăț, și eu sunt pasionată de India”.

Probabil unul dintre cele mai interesante produse ale festivalului este vata de zahăr în formă de animale sau personaje animate, care i-a atras mai ales pe cei mici.

Amatorii de cultură coreeană nu au plecat acasă fără suveniruri.

Femeie: „Produse tradiționale coreene, cum ar fi acest joc care imită boardgame-ul din zilele noastre”.

Alexandra Dinu, organizator: „Am adus în București câte puțin din fiecare țară asiatică, câte puțin din bucăţele tradiționale din aceste locuri îndepărtate”.

Seara s-a încheiat cu proiecția unui film turcesc. Festivalul care se află la a doua ediție va ține până mâine seară.

Sursa: Pro TV