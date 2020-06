Supriza pregătită de Vama pentru absolvenții care nu vor avea banchet de final. ”Absolvirus Party!”

”Povestea merge mai departe” pentru toți elevii și studenții care au ajuns la momentul absolvirii.

Tudor Chirilă și colegii săi din trupa Vama au o surpriză pentru ei, o petrecere online denumită ”Absolvirus Party”. Artiștii s-au gândit la cei care anul acesta nu vor avea parte de banchetul de final.

De multă vreme nu s-a mai auzit muzică la intrarea în sălile de repetiție. Suntem la Vama. Tudor și băieții pregătesc un concert pentru joi, primul concert de la ieșirea din izolare.

Luna iunie era așteptată cu bucurie de elevii și studenții ajunși la momentul absolvirii. În 2020 însă criza sanitară a bulversat viețile tuturor.

Tocmai de aceea, într-un an în care examenele și ceremoniile se desfășoară online, trupa Vama are o surpriză și este gata să concerteze joi pe mai multe canale online, inclusiv pe Protvplus.ro.

Tudor Chirilă: ”A fost, este în continuare greu, dar ne adaptăm, chiar și forma asta de Absolvirus Party este de a oferi, chiar într-un context dificil pentru muzică și pentru spectacol, o bucurie unei generații care n-ar trebui să rămână cu o frustrare, ci o amintire. E mișto să deschizi ușa vieții având o amintire mișto”.

Vor fredona și o variantă originală a imnului ”Gaudeamus igitur”

Dan Opriș, chitară bass: ”Ocazia lor de a încununa diferitele etape, fie clasa a VIII-a, fie clasa a XII-a, fie terminarea facultății, speram să fie o bucurie pe care noi o aducem, una muzicală, evident”.

Gelu Ionescu, clape: ”Și de la balul de absolvire am lipsit că aveam un concert, am stat o perioadă și am plecat. Acuma poate îl fac pe tot”.

Lucian Cioargă, baterie: ”Au fost dezavantajați cu perioada asta de izolare și n-au avut o serbare a lor. Aici o să găsească petrecere și o să-și facă dedicații, să se bucure”.

Dar și să asculte și să fredoneze împreună cu trupa cele mai cunoscute piese, inclusiv o variantă originală a imnului absolvenților, ”Gaudeamus igitur”.

Eugen Caminschi, chitară: ”Sfatul meu pentru toți puștanii e să continue tot ce le-a fost bun în liceu”.

Tudor Chirilă: ”Joi, de la ora 19, Absolvirus Party, Vama!”.