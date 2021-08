Sunt un milion de români în Anglia, recenzați oficial, cei mai numeroși după localnici. De ce numărul lor ar putea fi dublu

StirilePROTV

Românii au cucerit Anglia şi formează cea mai mai mare minoritate din această ţară. Acest lucru a devenit evident după ce ai noştri au cerut permis de şedere pe teritoriul englez.

Peste 1 milion de conaţionali sunt în această situaţie. Autorităţile de la Londra nu i-au socotit, însă, şi pe cei cu dublă cetăţenie, care nu au fost nevoiţi să se înscrie în sistem. Pe de altă parte, de când cu Brexitul, toţi românii care vor să muncească în Regatul Unit au nevoie de viză.

Liviu Manole a primit rezidenţă permanentă. Stabilit pe Insula Jersey din 2011, lucrează acum la o firmă de securitate.

Liviu Manole, român stabilit în Regatul Unit: „Am avut ceva emoţii pentru că aveam paşaportul şi buletinul expirat, dar am primit ajutor. Totul s-a desfăşurat foarte rapid. Am primit rezidenţă permanentă. Nu am primit ajutor de la autorităţi, dar am cunoştinţe care lucrează în turism şi, pentru că domeniul e foarte afectat, au primit ajutor şi îndrumări de la patroni"

Până acum, peste un milion de români au depus cereri de rezidenţă, iar numărătoarea este în curs, spun autorităţile din Marea Britanie. Cifra este mult peste aşteptări, astfel că în Anglia, suntem, după englezi, cei mai numeroşi.

Laura Popescu, ambasadorul României la Londra: „Cei un milion sunt de imigraţie recentă şi foarte recentă, după 90, apoi după 2014, şi după referendumul pentru Brexit. În acest moment sunt 911.000, au primit deja statului, pentru restul de procesează. În Anglia, românii sunt pe primul loc după englezi, în Scoţia şi Țara Galilor după polonezi, şi-n Irlanda pe locul 3, dar în Anglia, repet, este cea mai mare concentrație de populaţie, romanii sunt pe primul loc".

Pe de altă parte, autorităţile nu ştiu câţi romani cu dublă cetăţenie locuiesc în UK, pentru că aceștia nu sunt nevoiţi să se înscrie în platformă. Printre ei este şi Alina Balațchi, care s a mutat la Londra acum 17 ani.

Alina Balațchi Lupașcu, Asociația Români UK: „Autorităţile britanice estimau că mai sunt în jur de 1,3 milioane care nu au depus pe această schemă. Sunt multe familii care nu au realizat că trebuie să depună şi pentru copiii lor sau care au ignorat acest demers. Membrii familiei mele sunt cu dublă cetățenie, noi nu ne-am înregistrat pentru că nu aveam nevoie, şi suntem un număr măricel cu dublă cetăţenie, comunitatea noastră din UK are un număr mult mai mare".

Dintre românii din Regat, între 25 şi 30 de mii lucrează în domeniul sănătăţii. 9.000 sunt medici. Ai noştri s-au orientat şi către joburi din IT, construcţii sau transporturi. Toate aceste domenii, dar şi multe altele, traversează o criză de personal. Cu toate acestea, regulile pentru următorii muncitori vor fi mult mai stricte.

Laura Popescu, ambasadorul României la Londra: „Problema va fi pentru cei care nu au sosit în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020, pentru ei condiţiile vor fi mai aspre. Au nevoie de viză, de un contract de muncă, nu pot veni pur şi simplu aici să îşi caute de muncă."

Şi muncitorii sezonieri trebuie să se prezinte cu viză de muncă şi contract. Dacă sunt găsiţi fără aceste documente riscă expulzarea. Condiţiile s-au schimbat şi pentru studenţii care merg din toamnă. Statul britanic nu le va mai oferi acelaşi sprijin, iar taxele s-au dublat.

Iar dacă mergeţi ca turist, trebuie să faceţi dovada că aveţi unde să staţi, să aveţi bani de cheltuială dar şi bilet de întoarcere.