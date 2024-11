"Sunt de foarte bună calitate". Seminţele de brad românesc, la mare căutare în Europa. Cât costă un kilogram

Seminţele de brad românesc îmbogățesc pădurile din alte ţări europene. În fiecare an, trimitem la export sute de kilograme de sâmburi, pe care state precum Germania îi folosesc pentru extinderea zonelor forestiere.

Direcţiile silvice cer şi 100 de euro pentru un kilogram de seminţe de brad nemodificate genetic.

În această perioadă, în Cărbunari, județul Maramureș, se lucrează de zor la extragerea solzilor din conurile de brad şi obţinerea seminţelor. Aici, pe o suprafață de 35 de hectare, au fost plantați brazi special pentru acest proces.

Procedura este una migăloasă și durează, în total, aproximativ două luni până când sâmburii sunt buni de semănat. Conurile se usucă la o temperatură de cel mult 20 de grade şi se întorc periodic, să nu mucegăiască. Apoi se trec prin site.

Din Maramureş, o jumătate de tonă de semințe de brad va fi livrată în Germania. Restul sâmburilor vor fi trimişi la ocoalele silvice din Neamţ şi Vâlcea.

Mihai Leșan, inginer silvic Directia Silvică Maramureș: "Am avut an când am exportat 500 de kilograme de seminte de brad, în alți ani 200".

Plantajul silvic din Sibiu - cum este numită zona unde cresc brazii pentru seminţe - se întinde pe 5 hectare și numără peste 1.400 de exemplare.

Sâmburii se recoltează din doi în doi ani și, până acum, state precum Germania, Austria sau Anglia au cumpărat de aici 6 tone, pentru care au plătit 400 de lei, kilogramul.

Codruța Bucșa, inginer silvic Direcția Silvică Sibiu: "S-a constatat că proveninențele din România și special din zona Avrig, Porumbacu, Prahova sunt de foarte bună calitate și au o viabilitate și creștere foarte bună".

Din 2013 până în 2022 brazii albi din zona Avrigului au produs aproape 7 tone de semințe, mare parte valorificate la export.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: