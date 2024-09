Sunetul ciudat auzit de un astronaut aflat în spațiu. „Nu știu de unde provine” | VIDEO

Nava Starliner se află în prezent andocată la Stația Spațială Internațională (ISS).

„Se aude un zgomot ciudat prin difuzoare”, spune Wilmore la Mission Control «Nu știu ce îl produce».

Wilmore a apropiat un dispozitiv de difuzoare, permițând controlului misiunii să audă sunetul pulsatoriu care apărea la intervale regulate. Controlul misiunii de la Centrul Spațial Johnson din Houston compară sunetul cu „o pulsație, aproape ca un sonar”.

Centrul de control al misiunii l-a informat pe astronaut că înregistrarea va fi transmisă echipei și că aceasta îl va anunța ce va descoperi.

Fostul astronaut canadian Chris Hadfield a comentat situația într-o postare pe X. În postare, se poate auzi sunetul ciudat raportat de Wilmore.

There are several noises I'd prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt