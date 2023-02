Summitul Ucraina-UE. Nu a fost avansat niciun calendar al aderării la Uniune, iar Zelenski a implorat Occidentul pentru arme

Charles Michel și Ursula von der Leyen l-au copleșit pe liderul ucrainean cu promisiuni, dar i-au zădărnicit speranțele într-o aderare rapidă la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, Casa Albă se pregătește să anunțe un nou pachet de ajutor de 2,2 miliarde de dolari pentru Ucraina.

Pe când Volodimir Zelenski îşi primea oaspeţii de la Bruxelles, în Kiev, dar şi în alte oraşe au răsunat sirenele. Cu toţii au coborât în adăpost pe durata alarmei aeriene.

Charles Michel, președintele Consiliului European: „Uniunea Europeană va sprijini Ucraina în toate felurile posibile, atât timp cât va fi nevoie. Nu suntem şi nu ne vom lăsa intimidaţi de Kremlin!

Viitorul Ucrainei este în UE, destinul vostru este destinul nostru!”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Sunt încrezătoare că veţi menţine calea reformelor, pentru că ştiţi ce e bine pentru țara dumneavoastră, iar reformele sunt cele care vor integra Ucraina în familia democraţiilor libere şi liberale. Slavă Ucrainei!”

S-au spus vorbe mari astăzi la Kiev, a plouat cu încurajări şi promisiuni. Dar nimic concret despre un calendar al integrării în forul comunitar. Cei doi responsabili europeni au insistat că şefii de stat şi de guvern vor decide la toamnă în legătură cu deschiderea negocierilor, în urma unui raport întocmit între timp de Comisie.

Ca răspuns la invazia Rusiei, Uniunea Europeană s-a grăbit să sprijine Ucraina prin asistență militară, umanitară şi financiară, inclusiv prin sancţiuni la adresa Moscovei. De asemenea, Bruxelles-ul a luat măsura fără precedent de a face din Ucraina candidat oficial la aderare, în pofida faptului că nu îndeplineşte criteriile standard. Totuşi, mai multe capitale din nord şi vest sunt îngrijorate de modul în care populaţia mare şi săracă a Ucrainei şi vastul său sector agricol ar putea fi integrate în Uniune. Liderul francez Emmanuel Macron a avertizat, de altfel, fără menajamente, ca procesul de aderare ar putea dura decenii.

Reacția lui Putin

În timp ce liderii europeni îşi exprimau solidaritatea chiar la Kiev, iar Washingtonul anunţa că va trimite Ucrainei rachete cu raza de acţiune de două ori mai mare decât cele deţinute în prezent, din fostul Stalingrad, actualmente Volgograd, Vladimir Putin lansa o salvă de acuzaţii şi ameninţări.

Vladimir Putin: „Cei care speră să învingă Rusia pe câmpul de luptă nu înțeleg, se pare, că un război modern cu Rusia va fi foarte diferit pentru ei. Noi nu ne trimitem tancurile la granițele lor, dar avem cu ce să le răspundem, iar asta nu se va limita doar la utilizarea de vehicule blindate.”

Istoria se repetă, a tunat Putin, care, de un an, prezintă insistent invazia drept o luptă împotriva naționaliștilor și naziștilor, care, declara el, sunt la putere în Ucraina.

Vladimir Putin: „Din păcate, vedem astăzi cum se manifestă din nou ideologia nazistă, sub deghizare modernă, şi ne ameninţă securitatea naţională. Suntem iarăşi siliţi să respingem agresiunea Occidentului colectiv.(...) Este incredibil, dar adevărat, suntem din nou amenințați de tancurile germane Leopard cu cruci desenate pe ele. Și, din nou, vor să intre în război cu Rusia pe teritoriul ucrainean folosindu-se de urmașii lui Hitler, banderiști (naționaliști ucraineni, n.r.)”.

Până una alta, ruşii sunt cei care distrug oraşele ucrainene, bloc după bloc, cartier după cartier.

Jurnalist: „Mulți jurnaliști care documentau războiul din Ucraina au fost uciși. Colegi de-ai noștri care își riscă viața... Jos! Jos! Să ieșim de aici. Vino în cealaltă parte. A fost o explozie, o explozie uriașă în centrul Kramatorskului."

La faţa locului, echipele de salvare căutau supraviețuitori printre ruinele blocurilor lovite şi în ajun de rachetele rușilor.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Tocmai ajunsesem la fața locului, am ieșit din mașini, când casa în fața căreia era parcat vehiculul nostru a fost lovită de o rachetă. A fost foarte aproape, la 30-40 de metri de noi. Am fugit să ne adăpostim şi, când am întors capul din fugă, vedeţi şi în imagini, o a doua rachetă a lovit exact în acelaşi loc.”

Noua invazie așteptată din est sau sud

Responsabili de la Kiev şi-au înmulţit avertismentele despre o nouă invazie a ruşilor, cu 500.000 de soldaţi, care ar urma să atace dinspre est, sud ori din ambele direcţii.

Până în prezent, Statele Unite nu au făcut publice informaţii despre o posibilă ofensivă a Moscovei, în condiţiile în care, anul trecut, au declasificat şi difuzat imagini şi detalii care arătau amploarea consolidării militare a lui Putin la graniţele Ucrainei. Iar analiştii Institutului american pentru studiul războiului cred că președintele rus Vladimir Putin supraestimează din nou capacitățile propriei armatei și, prin urmare, marea să ofensivă din estul Ucrainei se va încheia prematur, în sezonul ploios de primăvară, și nu îşi va atinge obiectivele.

Pe de altă parte, un ziar elveţian relatează că, în cursul unor vizite secrete făcute la Kiev şi Moscova, luna trecută, șeful CIA a fost însărcinat de preşedintele Biden să afle dacă Ucraina și Rusia sunt pregătite să negocieze. William Burns ar fi oferit Kievului „pace în schimbul pământului", iar Moscovei „pământ în schimbul păcii". Dimensiunea teritoriului invocat era de 20% din suprafața Ucrainei, probabil Donbasul. Ambele părți au respins propunerile, motiv pentru care Casa Albă a decis să trimită Ucrainei tancuri Abrams. A deblocat astfel şi ezitările Germaniei cu privre la tancurile Leopard 2.

Atât Kremlinul, cât şi oficiali din CIA, dezmint dezvăluirile.

