Suma pe care vor Finanţele să o ia de la preşedinte pentru casa pierdută în Sibiu

Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu

Ministrul Finanţelor a anunţat miercuri seară că notarul care a suspendat înscrierea casei în Cartea Funciară ar putea să nu fi procedat corect, iar Finanţele ar avea de recuperat peste un milion de lei de la soţii Iohannis.

Ministerul Justiţiei va face o analiză şi va decide dacă notarul care a suspendat acţiunea de a înscrie în cartea funciară casa din Sibiu a preşedintelui Iohannis a avut la bază vreun temei legal, a declarat, miercuri seară, la Antena 3, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, care a precizat că, din punctul său de vedere, suma încasată din chirie pe acel imobil "se află în mod incorect în posesia domnului preşedinte".

"Vizavi de această casă, pentru care s-a încasat de către domnul preşedinte, soţia domniei sale şi o treia persoană o anumită sumă de bani, pentru care s-a plătit la stat partea de impozit, aceasta este acum la preşedinte. Când am cerut notarului de la Sibiu să facă acel înscris în cartea funciară, în 2016, atunci s-a suspendat acea acţiune de către notar, spunând că pe rolul Curţii de la Hunedoara există două procese, iar când acea instanţă va hotârî se va merge mai departe. Noi am cerut Ministerului Justiţiei să ne facă o analiză şi să ne spună dacă acel notar a avut temei legal să suspende acea acţiune pe care Ministerul de Finanţe a cerut a fi înfăptuită. Notarul a invocat la vremea respectivă o lege, dar nu mai ştiu exact care. După părerea mea, notarul putea să spună aşa: dacă există pe rol un proces faţă de cine este sau nu proprietarul acestui imobil, până atunci suma să intre la stat, de ce să stea la o persoană fizică, în speţă domnul preşedinte? Suma putea fi pusă în circuitul public, să fie rulată pentru nevoile curente în economie şi nu numai, iar dacă instanţa de la Hunedoara decide că poate proprietar nu este statul român, ci altcineva, atunci statul român plătea suma respectivă acelei persoane. Dar astăzi suma se află în mod incorect în posesia domnului preşedinte, un milion şi ceva de lei", a spus Teodorovici.

Potrivit ministrului, dacă se va constata că notarul a greşit, atunci, Ministerul Finanţelor poate apela şi la alte căi de atac, conform legii.

"Acum aştept să-mi spună Ministerul Justiţiei care este situaţia cu decizia notarului. Legea spune că poate să suspende, nu este obligat dacă este un alt proces pe rol. Dacă Ministerul Justiţiei spune că a greşit notarul, atunci situaţia se schimbă, în sensul că Ministerul de Finanţe are şi alte căi de atac conform legii. Fac asta, nu că e cazul Iohannis, ci vorbesc despre aplicarea legii. Nu am nicio vendetă cu nimeni, cu atât mai puţin cu domnul preşedinte. Eu sunt obligat să aplic legea pentru toţi, fie că sunt colegi de partid. Am mai spus şi că şi mama dacă ar avea datorii la Fisc trebuie să şi le plătească. Nu pot să fiu ministru de Finanţe doar pentru unii", a subliniat ministrul de resort.

Citește și Ministrul Finanţelor a calculat deja cât ar datora Iohannis, deşi statul nu deţine casa respectivă

Tribunalul Hunedoara a judecat, în data de 27 iunie 2017, la primul termen, un dosar ce a vizat un imobil din Sibiu, din care o parte a aparţinut familiei Iohannis.

Cauza a fost strămutată în luna aprilie 2017 de la Tribunalul Sibiu, printr-o hotărâre a Curţii de Apel Alba Iulia, la solicitarea formulată într-un dosar de succesiune de către Rodica Baştea, soţia lui Ioan Baştea, de la care familia Iohannis a cumpărat o parte din locuinţa de pe strada Bălcescu din Sibiu, şi care a deschis anul trecut o acţiune contra Statului român.

Practic, Rodica Baştea solicită să se constate că familia sa are drept de succesiune asupra unor părţi din casele deţinute de soţii Maria şi Eliseu Ghenea în Sibiu, pe străzile Bălcescu şi Magheru.

Procesul a debutat în toamna anului 2016 la Tribunalul Sibiu, iar Rodica Baştea a formulat cerere de strămutare la o altă instanţă.

Casa de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din centrul Sibiului, unde Klaus şi Carmen Iohannis au cumpărat o parte, la parter, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea. După decesul acestora, în anii 70, imobilul a trecut în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii.

Ulterior, această casă din Sibiu a trecut în proprietatea statului român, iar în anul 1997 imobilul a fost cumpărat de chiriaşi. În anul 1999, contractele prin care chiriaşii au cumpărat casa au fost anulate în instanţă, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea.

Foştii chiriaşi au deschis însă procese în instanţe, contestând calitatea de urmaş de drept al lui Nicolae Baştea. CA Alba Iulia a respins, ca nefondat, recursul declarat de Rodica Baştea în procesul deschis de locatarii a două apartamente din imobilul ce s-a aflat în proprietatea familiilor Iohannis şi Baştea. Prin această decizie, care este irevocabilă, practic locatarii celor două apartamente şi-au redobândit şi consolidat dreptul de proprietate asupra imobilelor în cauză.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov, printre alte măsuri dispuse în acest dosar, a anulat contractul de vânzare-cumpărare a imobilului din Sibiu "încheiat între pârâţii Baştea Ioan - decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Johannis Carmen Georgeta şi Johannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători", potrivit informaţiilor postate pe portalul instanţei.

Familia preşedintelui a pierdut definitiv procesul la CA Braşov, unde a fost respins recursul declarat de soţii Iohannis şi menţinută decizia Tribunalului, prin care a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare. Contestaţia în anulare formulată de familia Iohannis împotriva deciziei prin care cei doi soţi au pierdut imobilul aflat în centrul Sibiului s-a judecat la CA Piteşti, unde s-a solicitat de către aceştia strămutarea procesului. În februarie 2017, CA Piteşti a respins contestaţia în anulare formulată de familia preşedintelui Iohannis.

