Ministrul Finanţelor îi dă un ultimatum şefului Fiscului în cazul casei lui Iohannis, care nu aparţine însă statului

Eugen Teodorovici a lăsat de înţeles joi seară că îl va demite pe şeful ANAF dacă acesta nu prezintă vineri acţiunile întreprinse în cazul casei pierdute în instanţă de soţii Iohannis.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi că îi trimite o solicitare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ionuţ Mişa, să îi spună ce acţiuni au fost întreprinse în privinţa locuinţei pierdute în instanţă de soţii Iohannis şi, în cazul în care acesta nu îi va răspunde în cursul zilei de vineri nu va mai avea calitatea de subordonat al său.

"În primul rând nu există niciun conflict. Nu există schimburi de replici între ANAF şi ministrul de Finanţe pentru că eu nu am replici sau contre cu subordonaţii mei. Dacă ar fi aceste schimburi sau contre nu ar mai fi subordonaţii mei. Eu o să trimit o solicitare domnului preşedinte al ANAF. Obligaţia domniei sale este să răspundă până mâine, să spună care au fost acţiunile întreprinse şi dacă are un temei legal să nu facă ce eu am spus. Dacă nu răspunde cerinţelor mele nu mai are calitatea de subordonat al meu", a declarat Teodorovici la Antena 3.

Anterior, acesta afirmase că a cerut ANAF să dovedească că s-a solicitat la Cartea Funciară înscrierea acelui imobil ca fiind al statului şi a primit de fapt o solicitare de radiere a soţilor Iohannis din Cartea Funciară.

"Am cerut ANAF să-mi dovedească sau să-mi spună dacă s-a cerut în mod clar către Cartea Funciară înscrierea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a trimis un document prin care: "Da, s-a trimis". M-am uitat. Am văzut că au trimis de fapt o solicitare de radiere a familiei Iohannis din Cartea Funciară, nu ceea ce am cerut eu. Vor trebui acum să facă o solicitare oficială către Cartea Funciară în care să ceară practic ca acel imobil să fie al statului. Şi dacă ei vor răspunde că nu, măcar vom şti că această cale nu poate fi urmată. Dacă spun ca da, în ziua doi: notificarea sumei de plată, cu dobânzi...", a spus ministrul Finanţelor.

În replică, Ionuţ Mişa a declarat la Antena 3 că, pentru a executa o creanţă, ANAF trebuie să aibă titlu, care să ateste că statul român este proprietarul acelui imobil.

"ANAF este organ de executare silită. ANAF pentru a executa o creanţă trebuie să aibă un titlu şi până în momentul de faţă ANAF nu a primit de la Ministerul de Finanţe un titlu pe care ulterior să îl execute, un titlu care să ateste că statul român este proprietarul acelui imobil. Când ANAF va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul de Finanţe să execute vă asigur sută la sută ca va îndeplini toate cerinţele legale", a afirmat Mişa.

Pe 5 iulie, Eugen Teodorovici a declarat că acţiunea de recuperare a sumelor încasate de familia Iohannis din chiria pentru imobilul pierdut în instanţă a fost începută de Fisc.

"Obligaţia domnului preşedinte Ionuţ Mişa (preşedintele ANAF n.r) este de a face imediat orice demers legal pentru a recupera orice fel de sumă, că e de la domnul Iohannis, că e o altă persoane fizică sau juridică... Este obligat să facă, eu sper să fi făcut, tot ce trebuia să facă conform legii. Vorbim de un fost ministru de Finanţe şi actual şef al Fiscului. Mai ales că eu am cerut ca şi ministru de Finanţe acest lucru. Această acţiune a fost începută de Fisc. Imediat ce primesc aceste date o să le prezint public", a spus Teodorovici.

El a subliniat că, încă de la propunerea lui Ionuţ Mişa ca şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală i-a cerut acestuia ca legea să primeze şi să recupereze toate obligaţiile către stat.

"De la propunerea pe funcţia de şef al ANAF a domnului Ionuţ Mişa am cerut foarte clar acestuia ca legea să fie singura care să primeze, unu. Doi la mână, aici, în categoria celor care sunt datori faţă de stat sunt mai multe persoane fizice, persoane juridice, faţă de care statul va acţiona în sensul de a recupera toate obligaţiile. După această declaraţie (a preşedintelui PSD Liviu Dragnea n.r), am cerut şefului ANAF să îmi prezinte o situaţie clară cu acţiunile pe care le-a întreprins pentru ca statul să-şi recupereze de la datornici, inclusiv de la preşedintele Iohannis, sumele respective", a precizat ministrul Finanţelor.

Aceste declaraţii au venit după ce preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, i-a întrebat public pe şeful ANAF şi pe ministrul Finanţelor când au de gând să recupereze "sutele de mii de euro" pe care şeful statului Klaus Iohannis trebuie să le dea înapoi statului român.

"Îl întreb şi acum pe dl Mişa, care este preşedintele ANAF, dacă această instituţie, precum şi onor Ministerul Finanţelor, condus de dl Teodorovici, au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la dl preşedinte Iohannis. Îi întreb acum dacă au de gând, dacă au atât de mulţi bani la buget şi nu au nevoie de ei, poate dăm drumul la o amnistie fiscală dacă au atât de mulţi bani şi nu mai au loc în cuferele de la Trezorerie. Îi întreb şi eu, nu vreau să îi întreb la telefon, îi întreb public pentru că este o întrebare pusă de multe ori în studiourile de televiziune, o întrebare legitimă, la care văd că nu răspunde nimeni. E făcută şi plângerea penală împotriva dlui Ioahnnis şi nu numai, bineînţeles o minge de ping-pong între DNA, Parchetul de la Sibiu, adusă înapoi la DNA, pentru că le e frică. Acolo discutam de nişte case obţinute prin fals şi sute de mii de euro care nu se dau înapoi la statul român. Ca să vorbim de chestiuni penale, unde nu mai sunt interpretări, sunt fapte dovedite de documente", a declarat Dragnea.

