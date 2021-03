Subvenții pentru cei care cultivă lavandă, cimbru sau mentă. Suma oferită de autorități

Lavanda, cimbrul sau menta primesc sprijin de la stat. Pentru că importpăm, mai bine de 70% din plantele aromatice pe care le consumăm, românii care le cultivă vor încasa, anul acesta, subvenții de la Ministerul Agriculturii.

În total, vorbim de peste 6 milioane de lei. Măsura vine tocmai pentru a-i stimula pe fermieri să nu renunțe, așa cum au făcut, în ultimii ani, la acest tip de cultură. Condițiile vor fi făcute publice săptămâna viitoare.

Sunt zeci de romani care atrasi de mirajul aurului mov, au facut din lavanda o afacere. Printre ei si familia Bălănică din Pecineaga, judetul Constanta. Cu banii stransi in zece ani de munca in Italia, s-au intors acasa si au cultivat lavanda pe trei hectare. Acum organizeaza in fiecare an un festival si fac tot felul de uleiuri, creme si decoratiuni din aceasta planta recunoscuta pentru frumusete, arome si efecte terapeutice. Ca sa-si poate mari afacerea, au nevoie de investitii in utilaje.

Georgeta Bălănică: "Banii i-am investit în plantele acestea de lavandă fiind o plantă care rezistă temperaturilor de aici și vânturilor și cel mai important secetei de la noi, pentru că la noi, în Dobrogea, nu sunt irigații".

Vânzările de plante aromatice au crescut vertiginos în ultimii ani. În top se află busuiocul și menta, dar și condimentele pentru pregătirea cărnii, precum cimbrul și rozmarinul.

Cristian Tudor: "Piața este undeva la 40 de milioane de euro, raportează cei mai mari patru comercianți din România, dar care doar importă din țări precum Italia, Spania, Ungaria sau Israel".

Cristian Tudor a înțeles repede cât loc este pe această piață. Produce microplante, dar și plante aromatice. Vinde peste 60.000 de ghivece anual și estimează că investiția inițială ți-o poți recupera în 3-5 ani. Dar atrage atenția că este nevoie de tehnologie pentru a putea face față importurilor.

Cristian Tudor: "Nu sunt foarte mulți producători în România, motiv pentru care piața încă este destul de mică, dar cu oportunitate destul de mare pentru creșterea din viitor. Nu cred că sunt mai mult de 10-15 producători de plante aromatice la nivel semiindustrial și profesional".

După modelul programului Usturoiul, Ministerul Agriculturii vrea să îi încurajeze pe români să cultive plante aromatice. Bugetul total este de 6 milioane de lei.

Adrian Oros, ministrul agriculturii: "A reieșit și din balanța comercială că și în acest sector al plantelor aromatice ar trebui să acordăm pe o anumită perioadă acest ajutor de minimis pentru a revigora acest domeniu".

Cine vrea să înceapă o astfel de afacere, are nevoie de cel puțin un hectar de pământ și o investiție care pleacă de la 10.000 de euro.

Camelia Donțu, corespondent Pro TV: "Plantele aromatice pot fi cultivate și pe balcon, dar dacă vrei să faci o afacere din ele trebuie să învestești și să te pui la punct cu tehnologia. Sunt mici, dar prețentioase. Un avantaj ar fi ca vremea și solul din România favorizează cultivarea plantelor aromatice. Loc pe piață este destul, pentru că peste 70% din ceea ce consumăm, importăm. Conform datelor de la Institutul Național de Statistică, în 2019, în România, se cultivau în jur de 16.000 de hectare cu plante medicinale și aromatice. În 2019, nu mai rămăseră decât 1.700 de hectare, cu o producție totală de nici 2.000 de tone".