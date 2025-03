Crin Antonescu și-a dat demisia din PNL înaintea înregistrării candidaturii la preşedinţie: „Am trăit și am făcut istorie”

”Azi mi-am dat demisia din PNL, după 35 de ani. E straniu dar necesar. Azi mă simt ca în ianuarie 1990. Trebuie să apărăm ce avem mai de preţ, trebuie s-o luăm de la capăt. Am petrecut ani extraordinari, am trăit întâmplări, am cunoscut oameni. Am învăţat, am construit, am dus bătălii, am trăit nebănuite triumfuri şi dureroase înfrângeri. Am trăit şi am făcut istorie. Azi, PNL îmi dă ultima misiune”, a scris Antonescu.

El afirmă că trebuie să plece şi o face ”cu sufletul plin doar de cele bune: de recunoştinţă, de solidaritate, de speranţă”.

”Rămas bun, PNL, rămas bun, cei mai frumoşi ani ai mei!”, afirmă fostul lider PNL.

El a postat şi două fotografii, una din momentul intrării sale în PNL şi o alta actuală.

Anunţul are loc în condiţiile în care, la ora 13:00, Crin Antonescu va merge la Biroul Electoral Central alături de liderii PSD, PN şi UDMR, pentru a-şi depune dosarul de înregistrare a candidaturii la alegerile prezidenţiale din 4 mai.

Mai mult, cu o zi înainte să se înscrie oficial în cursa pentru Cotroceni, Crin Antonescu a primit din nou asigurări din tabăra PNL că nu va fi înlocuit cu Ilie Bolojan.

Deși Elena Lasconi le-a dat timp de gândire celor din coaliție pentru a renunța la fostul lider liberal în favoarea președintelui interimar al României, termenul limită a expirat. Antonescu își va depune duminică semnăturile la sediul Biroului Electoral Central.

Până acum, Nicușor Dan și Călin Georgescu s-au înscris la alegerile prezidențiale din mai. Tot duminică, BEC va da decizia și în cazul celor două contestații depuse împotriva candidaturii lui Călin Georgescu, una de rectorul SNSPA Remus Pricopie și cealaltă de avocatul Bogdan Ionescu.

Între timp, judecătorii CCR au decis sâmbătă, în urma unei ședințe, că alte două contestații împotriva lui Georgescu trimise direct la Curtea Constituțională sunt inadmisibile.

