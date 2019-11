Substanțele toxice, uitate într-un apartament din "blocul morții". Efectele neurotoxinei

Patronul firmei care a făcut deratizarea în blocul din Timişoara, unde doi copii şi mama unuia dintre ei au murit, a fost reţinut marți dimineaţă. Procurorii DIICOT îl acuză de ucidere din culpă şi vătămare corporală.

Măsura vine la scurt timp după ce medicii au stabilit că substanţa toxică folosită în operaţiunea de dezinsecţie şi deratizare a ucis trei persoane şi a pus în pericol viaţa altora - 38 de oameni. Produsul este extrem de periculos dacă este inhalat. Cazul, revoltător, arată încă o dată problemele sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România.

Substanțele toxice, uitate într-un apartament

Reprezentantul firmei a recunoscut în fața anchetatorilor că produsul cu care s-a efectuat operaţiunea de deratizare au fost achiziţionate de pe piaţa neagră.

Este vorba de Delicia Gastoxin, care are în compoziţie fosfura de aluminiu, o substanţă foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare. Aceasta îşi înjumătăţeşte toxicitatea la un interval de 5 ore. De asemenea, în urma cercetării de luni la faţa locului, anchetatorii au descoperit, într-unul din apartamente, depozitate în nişte cutii, substanţe toxice. Apartamentul este nelocuit şi este situat perete în perete cu apartamentele în care locuiau persoanele care au murit. Se pare că substanţele au fost uitate acolo chiar de cei care efectuau deratizarea.

Până acum, 27 de persoane au fost audiate, printre acestea şi bărbatul care a vândut firmei substanţele toxice.

În urmă cu puţin timp, patronul firmei a fost dus în fata judecătorilor, care iau în discuţie dacă îl arestează pentru 30 de zile.

Luni seară, autorităţile din Timişoara au decis să evacueze un al doilea imobil în care a fost făcută deratizarea de către aceeaşi firmă, chiar dimineaţă.

31 de persoane şi-au părăsit apartamentele considerate nesigure.

Femeie evacuată: "Eu acum vin de la lucru, nici nu am ştiut. M-am speriat, vă daţi seama"

Efectele neurotoxinei asupra oamenilor

Decizia de a evacua blocul, vine după ce medicii au stabilit ca la toate aceste imobile din Timişoara, la operaţiunile de dezinsecţie şi deratizare, firma a folosit fosfura de aluminiu, o substanţă foarte toxică. Şi care, inhalata, ataca violent sistemul muscular şi cel respirator.

Lucian Mihoc - inspector şef ISU Timiş: "Încă din cursul zilei de astăzi am început cu partea de ventilare, urmează decontaminarea fizică cu substante, iar ca şi operaţiune imediat ce va fi finalizata vom relua masuratorile astfel încât să fim siguri că nu există pericol".

Proprietarul firmei de dezinsecţie a declarat, luni seară, în fața anchetatorilor că substanţele folosite de societatea lui au fost cumpărate de pe "piaţa neagră".

Călin Stăiculescu, avocat administrator firma: "Aceste substanţe au fost procurate de pe piaţa neagră, a spus că nu cunoştea proprietatile substantei şi că e letala şi putea să ducă la suprimarea unor vieţi"

Deratizarea a provocat moartea a trei persoane-un bebeluş, un băieţel de trei ani şi mama acestuia. Dar şi intoxicarea altora, peste 30 de persoane.

Persoana evacuată: "Am auzit că or intrat în camere nelocuibile, dar nu am auzit să se dea cu ceva şi când am ieşit, am văzut că au lipit uşile cu o bandă galbenă, toate uşile sunt sigilate. Nici asta nu ştim de ce au sigilat, cu ce au stropit. Sâmbătă seara doi copii de pe hol or murit amândoi în noaptea aia"

Persoana evacuată: "Nu s-a simţit nimic. Care a decedat sta cu o uşă mai încolo de mine, copilul numai apa goală voma, era constipat. Maica-sa era la lucru, a venit acasă, s-a dus cu el la spital"

Firma de deratizare nu avea acord comercial eliberat de primărie şi în plus, nu era verificată nici de autorităţile sanitare.

Reporter: "Aţi făcut controale în aceşti ani?"

Cornelia Malac - director executiv DSP TIMIŞ: "Din informaţiile pe care le deţin, DSP nu a verificat această unitate".

Reporter: "Deci până acum nu aţi avut niciun control asupra acestei firme?

Cornelia Malac - director executiv DSP TIMIŞ: "Nu!"

Starea celorlati locatari este acum bună.

Cei care nu au fost internaţi, s-au petrecut noaptea într-un hotel pus la dispoziţie de reprezentanţii mitropoliei.

Dincolo de anchetă legată de felul iresponsabil în care a acţionat firma de deratizare, rămâne şi problema modului în care au acţionat din nou serviciile de urgenţă.

La 112 au fost în 48 de ore 15 apeluri de la aceeaşi adresă. Oamenii se simţeau rău, aveau ameţeli şi vărsături. Însă nicio autoritate nu a făcut legătura între cazuri.

Leonida Iancu - director Serviciul Judeţean de Ambulanţă: "În ceea ce priveşte numărul mare de apeluri de la aceeaşi adresă, vreau să vă spun că da, a fost mare, dar opt apeluri au fost numai pentru două persoane. Şi au fost acei părinţi, mama şi tată, ai unuia din copiii decedaţi care noi de câteva ori am fost acolo şi prezentau depresii în urma morţii copilului. Au refuzat internare, până la urmă i-am mai convins, i-am mai dus o dată până la spital, s-au întors iar de la spital".

Opt dintre apeluri au venit de la aceeaşi familie, de altfel cea mai afectată de substanţă neurotoxica. Însă alte 5 au venit de la vecinii lor. Cei de la 112 susţin că nu au atribuţii pentru a face astfel de analize şi că doar transfera apelul către ambulanta. Reprezentanţii ambulantei spun însă că apelurile au venit la un interval mare de timp şi că turele s-au schimbat. Astfel, revoltător, nimeni nu şi-a dat seama de amploarea problemei. Şi toată lumea se ascunde după...proceduri.