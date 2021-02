Structura anului școlar 2021-2022. Când începe și ce se va întâmpla la suspendarea cursurilor

Structura anului școlar 2021-2022 a fost anunțată de Ministerul Educației. Cursurile vor începe în 13 septembrie și vor fi două semestre, cu un total de 34 de săptămâni. Dacă vor fi suspendate cursurile, recuperarea materiei nu se va face în vacanţe.

Ministerul Educaţiei a anunţat, marţi seară, structura anului şcolar 2021 – 2022.

”Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educaţiei nr. 3243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021”, a transmis MEN



Structura anului școlar 2021-2022. Două semestre, 34 de săptămâni

Potrivit Ordinului citat, anul şcolar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 şi se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Citește și Închiderea şcolilor împarte părinții în două tabere. Mulţi se tem că anul şcolar e pierdut

Semestrul I

- 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul II

- 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Şcoala Altfel’’, în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare.

Vacanţele elevilor

• 25 - 31 octombrie 2021, vacanţă pentru învăţământ preşcolar şi primar;

• 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanţa de iarnă;

• 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanţa de primăvară;

• 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului şcolar 2022 – 2023, vacanţa de vară.

„Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral şi frecvenţă redusă), anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menţionate), respectiv pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri”, a mai precizat MEN, într-un comunicat citat de nes.ro

Instituţia explică faptrul că, în situaţia suspendării cursurilor, ”măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al şcolii nu se dispun pe durata vacanţelor şcolare”.

Calendarele examenelor naţionale, inclusiv calendarul admiterii în învăţământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

MInisterul menţionează că, în stabilirea structurii anului şcolar, s-a ţinut cont de propunerile Consiliului Naţional al Elevilor.