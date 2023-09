STENOGRAME. Ce vorbeau Vlad Pascu și mama lui în arest. Ea se plângea câți bani trebuie să cheltuiască pentru a-l salva

În timp ce tânărul, arestat deja pentru accidentul soldat cu doi tineri morți și trei răniți, a fost inculpat și pentru trafic de droguri, mama lui a ajuns după gratii. Miruna Pascu a fost arestată pentru că ar fi încercat prin amenințări să influențeze martorii din dosarul în care fiul ei este cercetat pentru trafic de droguri. Iar tatăl va trebui să dea socoteală pentru zeci de cartușe găsite în locuința în care se organizau petreceri la care se consumau droguri.

Vlad Pascu s-a întors în arestul poliției din Constanța după ce a fost inculpat pentru trafic de droguri de risc și mare risc mai ales că a recunoscut totul câtă vreme anchetatorii au găsit și filmulețe explicite pe conturile de socializare.

Două dintre tinerele din anturajul lui au recunoscut că „Vlad Pascu organiza la domiciliul său petreceri unde punea la dispoziția participanților diferite droguri de risc (cannabis și xanax) și de mare risc (de exemplu cocaină), iar o parte din aceste droguri erau furnizate de mama numitului Vlad Pascu".

O afirmație pe care însă procurorii DIICOT nu au reușit să o probeze încă. În schimb, Miruna Pascu a fost acuzată și reținută pentru că ar fi încercat să își salveze fiul cu orice preț, influențând cel puțin un martor.

Mama lui Pascu, reținută pentru amenințare

I-a scris persoanei vătămate, amenințând-o că dacă nu dă curs solicitării de a vorbi cu ea, va remite presei spre publicare materiale de o natură compromițătoare pentru aceasta. (Sursa: DIICOT)

Dar mama lui Vlad Pascu nu știa că anchetatorii o urmăreau deja și îi ascultau telefoanele. Într-una dintre convorbiri a fost interceptată când îi cerea martorului ce să facă la audieri.

Mama lui Vlad Pascu, interceptată

PASCU MIRUNA: „Eu sunt divorțată de 10 ani și l-am văzut pe Vlad în ultimii 5 ani, cred că 3 luni în total adunate. A preferat să stea cu dobitocul de tată-su.”

MARTOR: „Da, asta știu.”

PASCU MIRUNA: „Deci, crede-mă că tot ce spun eu e adevărul-adevărat și crede-mă că nu-ți trebuie belele mai multe că deja ai un dosar penal.”

MARTOR: „Păi tocmai de asta voiam să vă întreb, mi-ați dat mesaj, ați spus că trimiteți nu știu ce cu mine la presă și…”

PASCU MIRUNA: „Nu, eu am spus altceva, că vreau să stau de vorbă cu tine, pentru că sunt multe lucruri pe care trebuia, eu am strâns niște chestii despre voi, despre copii, chiar vreau să stau de vorbă despre voi toți nişte chestii şi cumva vreau să mă întâlnesc și separat.”

Miruna Pascu i-ar fi cerut martorului să nu meargă la audieri și să inventeze o scuză medicală, de teamă că l-ar putea da în vileag pe fiul său.

Mama lui Vlad Pascu, interceptată

PASCU MIRUNA: „Aha, tu faci cum vrei, eu ți-am spus ce se poate întâmpla foarte clar, tu faci, efectiv, faci cum vrei, dar crede-mă că lucrurile degenerează rău dacă ajungi acolo.”

MARTOR: „Mă scuzați, când îmi sună telefonul, mi se închide automat.”

PASCU MIRUNA: „Bun, tu te gândești exact ce faci, Vlad va avea mâine avocat acolo şi părerea mea e că, martor, nemartor, eu te sfătuiesc să-ți iei avocat dacă vrei să te duci, pentru că niciun avocat de pe lumea asta nu o să te învețe ce mi-ai spus tu până acum.”

Reporter: Domnule avocat, cum comentează doamna Miruna Pascu acuzațiile?

Adrian Bendeac, avocatul Mirunei Pascu: „Nu le comentează. I se repoșează că ar fi amenințat un martor. Să vedem propunerea.”



Anchetatorii au interceptat și discuțiile purtate din arest de Vlad Pascu și mama lui, care se plângea câți bani trebuie să cheltuiască pentru a-l salva.

Mama lui Vlad Pascu, interceptată

VLAD: „Eu nu făceam trafic și nu făceam nimic. Nu mă ocupam cu...”

PASCU MIRUNA: „Nu, Vlad. Aici nu înțelegi tu problema.”

VLAD: „Ce e de înțeles?”

PASCU MIRUNA: „Știi ce, mamă? Că ce s-a întâmplat în "Vamă", la 2 Mai, a fost punctul maxim. Tu ai adunat, mamă. Ai adunat energiile astea la tine, de când ai început viața asta.”

Iar una dintre prietenele tânărului a povestit în anchetă că atunci când era drogat, Vlad Pascu era foarte creativ sau se urca pe acoperișși plângea (când lua oxicodonă).



Conștient de nenorocirea pe care a provocat-o, Vlad Pascu a acceptat să dea cărțile pe față, pentru prima oară la DIICOT, unde a vorbit în detaliu despre petrecerile organizate în casa tatălui său la care ar fi oferit droguri. Ba chiar le-ar fi dat anchetatorilor informații despre furnizorii săi. Asta ar putea face ca în cazul în care va fi condamnat, limitele de pedeapsă pe care o riscă să se înjumătățească.

Iar primii pe care i-a denunțat în mărturia lui sunt chiar furnizorii care l-ar fi aprovizionat la petreceri cu droguri. Unul dintre ei este prietenul său Tudor Duma, cunoscut în anturaj drept Maru. Alți doi frați de la care cumpărau stupefiante au ajuns la rândul lor după gratii după ce au fost reținuți.

Singurul care a scăpat liber, dar nu fără probleme, este tatăl lui Vlad. În timpul perchezițiilor în casa în care se organizau petrecerile cu droguri, anchetatorii au descoperit 73 de cartușe de vânătoare din categoria muniției letale pe care Mihai Pascu nu mai avea dreptul să le dețină de acum 7 ani. Așa că a fost plasat sub control judiciar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Iar Brigada Rutieră a demarat o anchetă penală după incidentul provocat de Pascu senior la doi pași de sediul DIICOT când, la capătul audierilor, a pornit în trombă cu scuterul fără să țină cont că în preajma lui se aflau mai mulți jurnaliști. Deocamdată, dosarul privește acuzații IN REM, dar dacă nimeni nu va depune o plângere împotriva lui, ancheta va fi clasată. De altfel, tatăl lui Vlad Pascu ar putea scăpa și de amendă, pentru că susțin polițiștii, chiar dacă incidentul a fost filmat, codul rutier nu le-ar permite să ia măsuri împotriva lui, câtă vreme contravenția nu a fost constataă în mod direct de un agent de la Brigada Rutieră.

