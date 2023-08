Ștefan Mandachi, revoltat după ce i s-a cerut o sumă uriașă pentru că a parcat mașina 6 zile la Aeroportul Otopeni

Ștefan Mandachi a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care se plânge de condițiile și serviciile oferite pasagerilor pe principalul aeroport din țară. Și pentru că și-a lăsat mașina timp de șase zile în parcarea aeroportului, afaceristul a fost nevoit să plătească 2.580 de lei. Pentru fiecare oră cât mașina lui Ștefan Mandachi a fost lăsată în parcare s-a perceput suma de 20 de lei. Lângă, se mai află o altă parcare, unde prețul este de 100 de lei pe zi. Pentru a primi explicații concrete, el a sunat la dispecerat.

”(…) Ies bucuros să-mi iau mașina din parcare. Am lăsat-o parcată sâmbătă seară. Azi e joi, total 6 zile. Fericit că am ieșit din aeroportul vieții, alerg cu tichetul în mână. Preț parcare 2580 lei! Doușcinci de milioane! Am crezut c-am ajuns la Chișinău unde 1 leu moldovenesc e 0,26 roni. Dar nu. E la București. Mă frec la ochi. În capătul parcării e scris prețul. 100 lei pe zi. Sun la dispecerat: fraților, care-i treaba?”, a scris Ștefan Mandachi pe pagina sa de Facebook.

Afaceristul a fost surprins de explicația celor de la aeroport: „Nu scrie prea clar prețul într-adevăr, dar aici e 20 lei pe oră, că ați lăsat mașina la PARCAREA CEA SCUMPĂ. E mai scumpă pentru că e mai aproape de ușa aeroportului. Aia de 100 lei e 100 metri mai la vale”.

„Fac un calcul în minte. 24 ore x 20 lei x 6 zile... Aberație mai mare nici c-am întâlnit. Sunt prea obosit ca să ripostez. Realizez că sunt încă un țepuit printre mulți alții, așa că fără vlagă, am o replică neconvingătoare: ”Doamnă, n-am lăsat mașina în parcarea scumpă, ci în cea mai scumpă parcare din lume. Nici dacă țineam mașina în cameră triplă la hotel nu ieșeam 600 euro 6 zile. Nici pe Champ Elysee nu costă atât””, a mai scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

