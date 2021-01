Statul rămâne acționar majoritar în companiile strategice, dă asigurări Virgil Popescu. Se vând numai pachete minoritare

Statul va fi acționar majoritar în toate societăţile şi companiile de interes strategic naţional, spune ministrul energiei, Virgil Popescu.

Participația majoritară a statului român în companiile de interes strategic nu înseamnă că nu se pot vinde pachete minoritare de acţiuni pe bursă. Aceasta nu înseamnă privatizare, ci şansa de modernizare şi de a face investiţii, susţine ministrul energiei.

„Ca în povestea cu Petrică şi Lupul, pe diverse voci, aud că se strigă "Ne vând ţara". Asta după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul vrea să abroge Legea 173/2020 care a reglementat interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare a acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar. Un demers legislativ pe care îl susţin şi am mai anunţat asta. Însă, nu privatizăm nimic! Aşa cum am spus şi în cadrul ultimelor audieri, nu privatizăm nimic! Statul trebuie să fie acţionar majoritar în toate societăţile şi companiile de interes strategic naţional! Şi aşa va fi!", a scris vineri seara ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că Legea privind neînstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile naţionale va fi abrogată, ca un semnal pentru piaţa de capital, în sensul atragerii de noi investiţii străine în România.

„Aici nu este vorba de înstrăinare a acţiunilor, e vorba de a atrage capital în România. Asta facem, capitalizăm aceste companii. Nu avem resursele la buget să capitalizăm toate aceste companii, la nevoile pe care le au aceste companii pentru investiţii şi pentru a se dezvolta. Şi atunci, bineînţeles, că o parte din acţiuni sau din proprietatea acestor companii este transferată, în schimbul acestui capital, altor acţionari. Se întâmplă peste tot în lume. Şi, mai mult de atât, ceea ce am observat şi în România, dar şi în alte ţări, acolo unde am avut astfel de injecţii de capital şi au venit după aceea cu un management performant, cu o guvernanţă corporativă, (...) acele companii au fost salvate, au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabile, au plătit taxe la buget. Asta este reţeta pe care vrem să mergem", a explicat Florin Cîţu.