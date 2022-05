Ministerul Agriculturii ar putea ajuta cu bani fermierii sau investitorii care vor să cumpere fabrica din Mureș. Chiar dacă suntem mari consumatori de zahăr în țară mai avem o singură fabrică de profil, iar în 2020 am importat zahăr în valoare de 140 de milioane de euro.

Fabrica de zahăr din Luduș funcționa de mai bine de un secol, iar în anii '80 avea peste o mie de angajați. După privatizare a fost vândută unui grup de investitori francezi care acum au închis producția pentru că fabrica mergea în pierdere.

Ministrul Agriculturii a fost mandatat de Guvern să negocieze continuarea producției, iar una dintre soluții ar fi ca statul să contribuie la cumpărarea fabricii. Neoficial, francezii ar cere peste 200 milioane de euro pe fabrică, dacă ar fi ca statul român să o cumpere.

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii: „Am discutat cu fermierii să preia singuri fabrica de zahăr sau a doua varianta să preia alături de investitori români sau cea dea treia variantă să fie un parteneriat. Fermierii, investitori și statul ca entitate care poate ajuta.”

Pe lângă angajați închiderea fabricii îi afectează și pe fermieri. Numai în Transilvania sunt aproape 500 de producători de sfeclă de zahăr.

Aflat Teodor, fermier: „Închiderea ne afectează destul de bine, nu numai pe noi ca cultivator. Afectează întreaga populație. Zahărul e un aliment de bază.”

Preda Daniel, reprezentat sindicat fabrica de zahăr: „Închizându-se fabrica, rămân pe drumuri peste 150 de angajați. Au de suferit peste 350 de fermieri care își făcuseră planuri legate de cultura de sfeclă de zahăr.”

Suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr a scăzut considerabil în ultimii ani. Dacă în 2014 producția era de aproape 1,4 milioane de tone, în 2020 s-a redus la jumătate.

Ileana Gușatu, director DADR Mureș: „Cultura de sfeclă de zahăr a fost întodeauna o cultură reprezentativă pentru județul nostru. Am avut o suprafață foarte mare, în jur de 4 mii de hectare în ultimii ani. Din păcate, anul acesta am ajuns la o suprafață de 370 de hectare.”

Românii consumă în medie 30 de kilograme de zahăr pe an, așa că importurile cresc de la an la an. În 2020 am importat zahăr în valoare de 140 de milioane de euro. În prezent producem doar 30% din necesar și mai avem doar o singură fabrică de prelucrare a sfeclei de zahăr: în orașul Roman, județul Neamț.