Statistici îngrijorătoare în România. Pompierii trag un semnal de alarmă

Pentru că a venit frigul, pompierii fac un apel la oameni să fie atenţi la sursele de încălzire.

Numărul incendiilor din locuinţe a crescut fulgerător în ultima perioadă şi 23 de persoane au murit în acest fel. Cele mai multe nenorociri se întâmpla din cauza instalaţiilor electrice improvizate şi a coşurilor de fum, necurăţate.

De la începutul lunii octombrie şi până la mijlocul lunii noiembrie, pompierii au intervenit la cinci sute de incendii în care au murit 23 de oameni şi alţi 57 au fost răniţi. Statistica i-a speriat pe pompieri pentru că iarna nici nu a început încă şi deja numărul victimelor este extrem de mare.

Adrian Marin, purtător de cuvânt IGSU: "Tragem un semnal de alarmă. Recomandăm populaţiei să respecte toate măsurile de prevenire. Aceste măsuri pot salva vieţi."

Din cauza unei prize defecte, această familie din localitatea Berceni, de lângă Bucureşti, a rămas fără casă. Un incendiu uriaş a mistuit totul.

Proprietară: "Am simţit fum şi când am deschis uşa m-a izbit. am luat repede copilul şi am fugit. S-a extins imediat până în mansardă."

Instalaţiile electrice defecte au făcut anul trecut cele mai multe victime: 19 morţi şi aproape 60 de răniţi.

Adrian Marin, purtător de cuvânt IGSU: "O altă cauză este suprasolicitarea instalaţiei electrice, de exemplu într-un prelungitor punem un calorifel electric, un fier de călcat şi o aerotermă. Instalaţia se suprasolicita şi ia foc."

Următorul pericol de pe lista pompierilor este coşul de la casă, care de cele mai multe ori, nu este verificat.

O treime din incendiile de anul trecut au fost cauzate de curăţarea necorespunzătoare a coşurilor de fum de la sobe şi şemineuri. În aceste incendii, au murit 19 persoane şi tot atâtea au fost rănite.

Mihaiu Cosar, coșar: "Pe pereţii interiori ai coşului se aduna funingine şi gudron care se aprind pentru că vorbim temperaturi foarte ridicate."

Curăţarea coşului nu durează mai mult de 30 de minute şi costă în jur de 100 de lei. În interiorul locuinţei, nu uscaţi nicodata rufe pe soba şi nu aprindeţi focul cu benzina. În plus, nu folosiţi radiatoare, aeroterme şi reşouri dacă au defecţiuni sau improvizatti. Şi nu lăsaţi nicodata copiii singuri în casa cu o sursă de încălzire în funcțiune!

