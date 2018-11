Starea tinerei tâlhărite în scara blocului din Alba Iulia. Agresorul fusese eliberat recent din închisoare

Pro TV

Un atac violent a avut loc într-o scară de bloc din Alba Iulia. O tânără de 20 de ani a fost lovită din senin de un bărbat de 33 de ani, care a tâlhărit-o în fata liftului.

Toată scenă a fost filmată de camerele de supraveghere, aşa că poliţiştii au reuşit să-l prindă şi să-l ducă la audieri.

Grav este că individul a mai fost condamnat pentru tentativa de viol şi tâlhărie, şi a fost eliberat din penitenciar în urmă cu doar două luni.

Reporter: "De ce ai lovit-o? Ai aşteptat să rămână singură?"

Recidivist: "Pe cine?"

Reporter: "Pe faţă."

Recidivist: "Nu ştiu nimic despre ce este vorba, nu ştiu absolut nimic. A venit poliţia la mine acasă şi am crezut că sunt vagabonzi. Nu ştiu nimic, nu am lovit pe absolut nimeni, am fost adus aici să mi se aducă la cunoștință ce şi cum."

Atacul a avut loc într-o scară de bloc din oraş. Pe imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum individul intră odată cu fata şi alte două persoane în holul blocului şi se îndreaptă cu toţii spre ascensor. Primii doi urcă, în timp ce tânăra rămâne să aştepte următorul lift.

Bărbatul stă în spatele ei şi, la un moment dat, când aceasta întoarce capul spre el, o loveşte cu pumnul în față iar fata se prăbuşeşte. Agresorul se repede asupra ei, apucă telefonul care căzuse pe podea şi o caută apoi prin buzunare. Pune mâna pe portofelul victimei şi dispare. Este prins însă la scurt timp de poliţişti.

Cms. Luminiţa Prodan, purtător de cuvânt IPJ Alba: "Poliţiştii au continuat investigaţiile, au reconstituit traseul victimei din acea seară şi în urma vizionarii imaginilor surprinse pe camerele de supraveghere dintr-un bloc în Alba Iulia și au constatat că este vorba de o infracţiune de tâlhărie.

S-a reuşit identificarea acestui bărbat în vârstă de 33 de ani din Alba Iulia care este bănuit de comiterea faptei. Este vorba de o persoană care a fost condamnată în trecut pentru tentativa de viol şi tâlhărie."

Tânără de 20 de ani a ajuns la spital cu pierderi de memorie şi a rămas internată pentru investigaţii suplimentare.

