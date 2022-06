Iar joi, când muncitorii societății de termoficare au verificat robinetele au descoperit că sunt închise. Nimeni, însă, nu a explicat cine a decis sistarea apei calde. După discuții, situația s-a reglat.

Una dintre mamele internate cu bebeluşul în spital spune că la robinete nu curge decât apă rece.

Părinte: „Am încercat să facem un duş luni seara şi apa caldă nu era, am renunţat, am mai încercat încă o dată marţi şi, din păcate, nu curge, la chiuvetă nu curgea deloc şi la dus am lăsat chiar foarte mult timp, am lăsat 5 -10 minute, să vedem dacă se încălzeşte şi nu se încălzea nicicum”.

Din luna aprilie, la spitalul de Copii "Sf Maria" funcţionează un sistem de panouri fotovoltaice, care ar trebui să asigure apa caldă, dar nu în permanență.

La nevoie intră în funcțiune și încălzirea centralizată, furnizată de societatea de termoficare.

Alina Belu, manager Spitalul de Copii Sf Maria Iași: ”Fiecare salon este prevăzut cu un robinet inteligent, care se închide după un timer, pentru a eficientiza şi consumul de apă, apă rece, apă caldă.

O echipă de la Termoficare a verificat instalațiile tehnice din spital, și a descoperit robinetul de apă caldă închis. Nimeni nu a explicat, apoi, cine a luat decizia de a sista apa caldă în spital.

Alin Aivănoaei, director general Termoservice Iași: ”Am sesizat şi noi faptul că în ultima perioadă, consumul pe care îl monitorizam este din ce în ce mai redus”.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași: ”Direcţia de Sănătate Publică va efectua, în perioada imediat următoare, verificări şi vom avea concluzii ulterioare”.

Spitalul de Copii "Sf Maria" din Iași, cel mai mare din Moldova, este în renovare de circa doi ani, iar lucrările ar putea să mai dureze un an.