Spitalele din Brașov și Prahova nu mai primesc pacienți la terapie intensivă. Turist: "Virusul este, dar e şi o făcătură"

Chiar dacă pe Valea Prahovei a plouat mocăneşte toată ziua, turiştii dornici de aer proaspăt au pornit la plimbări pe munte sau au încins câte un grătar.

Unii fie nu cred în existenţa virusului, fie merg pe ideea că, în aer liber, nu li se poate întâmpla nimic. Totuşi, statisticile din judeţele Braşov şi Prahova arată o creştere a îmbolnăvirilor cu COVID -19.

Imagini surprinse vineri seară, în localitatea Prejmer, din judeţul Braşov, arată o petrecere organizată în curtea unei pescarii, unde au fost prezenţi zeci de oameni. Lumea s-a apropiat de scenă, să filmeze şi nimeni nu a ţinut cont de distanţarea socială. Imaginile au apărut pe internet, iar autorităţile s-au autosesizat. În final, organizatorii au fost amendaţi cu 11. 500 de lei.

În zonele de agrement ale Brasovului, nu a fost deloc liber. Oamenii au ieşit la grătar şi, pentru că a plouat, mulţi s-au adăpostit înghesuiţi sub aceleaşi umbrele sau în foişoare.

Turista: "Decât să stăm în casă că e foarte cald, mai bine petrecem în aer liber.

Reporter: Ştiţi că aici în Braşov au crescut foarte mult cazurile în ultimele zile.

Turista: Da, ştim, dar nu ne ducem în locuri aglomerate, suntem aici în familie.

Reporter: Şi prin oraş cum vi se pare, lumea respecta?

Turista: "Nu respecta nimic, nici purtarea măştii, nici nimic, absolut nimic."

În zonele de promenadă, dar şi pe cărările de munte a fost la fel de aglomerat. Iată cum arată dimineaţa ieşirea din Braşov, la Dambu Morii.

Turist: "Am mers până sus, am urcat până la 7 scări şi am coborât.

Reporter: Este lume?

Turist: "Foarte multă lume, foarte multă.

Reporter: Şi nu vă e teamă de virus?

Turist: Acuma, ce-o fi o fi. Ne e teamă, şi?

Reporter: Şi totuşi porniţi aşa la drum cu lume multă.

Turist: "Suntem la distanţă mare."

Imaginile surprinse arată însă contrariul. Sunt grupuri mari de oameni, unul lângă celălalt, iar majoritatea se bazează că, în aer liber, nu există pericol de răspândire a virusului. Alţii, într-adevăr, încearcă pe cât posibil să evite aglomeraţia.

Turisti: "Foarte multă lume, aglomerat, lume multă care se duce încolo.

Reporter: Şi nu vă e teamă aşa că e foarte multă lume?

Turisti: "Pai nu am stat cu foarte multă lume. Am mers aşa cum ne vedeţi şi acum. Nu am fost într-un grup mare.

Reporter: Şi cum aţi încercat să vă protejaţi?

Turisti: "De virus? Pe munte? În niciun fel, doar stând departe de ceilalţi."

Turist: "Virusul este, dar e şi o făcătură".

Reporter: În ce sens?

Turist: "În sensul că se exagerează."

Totuşi, statisticele arată că judeţele Braşov şi Prahova se afla pe lista cu cele mai multe îmbolnăviri de coronavirus în ultimele zile. În ambele zone, secţiile de terapie intensivă sunt pline şi nu mai primesc bolnavi în stare critică.

Cine are nevoie de ajutor este tranferat către alte spitale din ţară.