Spitalele de pediatrie sunt pline. Sezonul virozelor a adus un virus periculos, chiar dacă nu este nou

Potrivit medicilor, deşi circulă un virus respirator cunoscut, starea pacienţilor se poate deteriora rapid, până la internarea la terapie intensivă. Tocmai de aceea, este important ca părinții să ia legătura cu un medic, de la primele simptome.

Toate camerele de gardă sunt pline de copii bolnavi. Sunt secții întregi în care nu mai există locuri.

Părinte: „Tuse puternică, de miercuri, am mers la medicul de familie, are bronşiolită, să vedem cum va evolua''

„O viroză respiratorie, expectoraţii, tuse destul de agresivă, de vreo două săptămâni a urmat tratament cu antibiotic şi am venit la doamna doctor pentru verificări, e pe antibiotic. E ceva atipic, nu ştiu, am luat-o şi noi, şi părinţii, şi mai avem un bebeluş de un an şi jumătate, a trecut şi el prin aceeaşi situație'', spune altcineva.



Dr. Corina Cilcic, medic primar pediatru: „Sunt afectaţi atât copiii de creşă, grădiniţă, cât şi copiii de şcoală, şi copii mai mari, şi indirect sunt afectaţi cei din jurul lor, părinţii şi bunicii. În ultimul timp s-au asociat, alături de infecţiile respiratorii, şi infecţiile digestive. Sunt foarte multe cazuri în care evoluţia lor este relativă rapidă, într-o direcție pe care nu ne-o dorim.”

Mama: „Cu fetiţa cea mică de un an şi nouă luni, are tuse şi se aude un hârâit foarte puternic din piept, de două zile. Sunt multe cazuri, şi în preajmă am tot auzit.”

În acest sezon s-a răspândit virusul sincițial respirator. La primele simptome, copilului îi curge nasul și poate avea dureri în gât, dar și febră. Starea i se poate agrava rapid, şi, dacă nu este tratat corespunzător, îi sunt afectaţi plămânii. Acelaşi virus, poate provoca otite, bronşiolite și chiar pneumonii. Copii care nu au şi alte probleme de sănătate au ajuns la terapie intensivă.

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș: „Copiii mici în general, până în 6 ani, în momentul în care au infecție cu VSR - este un virus cunoscut, nu este nou - pot fi și complicații pulmonare și cu insuficiență respiratorie. În momentul în care părinții constată că cel mic respiră mai greu, este cu o stare generală modificată, ar trebui să ajungă mai repede la medic''.

O femeie povestește că vineri seară a ajuns cu fetița de șapte luni la camera de gardă, unde medicii i-au dat un tratament. Starea ei s-a agravat în două zile și s-a întors la spital.

Mamă: „Ea a avut şi o stare mai gravă, cu oxigen, viroză respiratorie, bronşiolită, şi acum suntem mai bine, de ieri. Să vedem cum reacţionează acum, fără antibiotic''.

În salonul de alături, mama lui Matei, un băiat de șase ani, povestește că cel mic tușește de o lună de zile.

Mamă: „Am luat legătura cu medicul pediatru, cu cel de familie, nu am reuşit sub nicio formă să facem să treacă această tuse. Pe grupul de mămici de la grădiniță toate mămicile se plâng de această tuse care persistă''.

Dată publicare: 18-11-2022 19:32