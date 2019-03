Spații de cazare pentru cei care își agresează familiile. Măsura luată de autorități

Victimele abuzurilor în familie primesc ajutor. Autoritățile încep să le ofere spații de cazare agresorilor, obligați să plece din locuințe, și să păstreze distanța, față de cei abuzați, în baza ordinelor de protecție provizorii.

"Separarea este extrem de necesară", spun psihologii.

Această femeie a trăit un coşmar până când partenerul ei, care o bătea frecvent, a fost scos din casă cu ajutorul ordinului de protecţie provizorie.

Victimă: "Mi-a dat cu pumnii şi picioarele peste faţă, m-am dus la spital. M-au operat pentru că aveam mandibula fracturată. În 2 luni m-a luat iar la bătaie, am fugit, am dormit sub cerul liber."

Pentru a proteja victimele, consiliile locale trebuie să pună la dispoziţie spaţii pentru cazarea agresorilor. La Târgu-Frumos, în judeţul Iaşi, autorităţile pregătesc camerele unde vor locui provizoriu astfel de indivizi.

"Vor mai fi făcute igienizări, acum a fost aprobat bugetul, va fi dotat cu mobilier cu tot ce trebuie"

Angheluș Alexa, viceprimar Târgu-Frumos: "Dacă prefera să meargă la o rudă, deja o va face."

Printr-un ordin al Ministerului Muncii, pe lângă aceste spaţii de cazare, primăriile trebuie să înfiinţeze echipe formate din poliţişti locali, asistenţi sociali şi consilieri juridici, gata să intervină în cazuri de violenţa domestică.

Monica Dobrea, psiholog: Este foarte importantă crearea unui program terapeutic pentru astfel de persoane.

Reporter: Poate tempera faptul că îi scoate de acolo un timp?

Monica Dobrea, psiholog: Este dezamorsat conflictul temporar, separând cele două părţi, în momentul în care individul ajunge în acelaşi mediu, reţeaua neuronală se activează iar în favoarea comportamentului învăţat deja acolo."

În Buzău, autorităţile au transformat un centru de persoane fără adăpost într-un spaţiu dedicat agresorilor scoşi din familie. Aici a ajuns recent un bărbat de 47 de ani care şi-a agresat familia şi nu mai are voie să se apropie de ea pentru moment.

Daniel Lambru, şef Centru de urgenţă pentru persoane fără adăpost: "În timpul zilei dumnealor au un program liber, trebuie să respecte regulamentele centrului, să participe la activităţile curente ale acestora şi foarte important să se prezinte până la ora 22 în centru."

În Constantă deja se construieşte al doilea spaţiu de cazare pentru aceste cazuri.

Andreea Munteanu, ofiţer de presă IPJ Constanța: "În primele două luni ale anului 2019, poliţiştii constănţeni au emis 38 de ordine de protecţie provizorii, acestea sunt emise pe o perioadă de cinci zile. În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea violenţei în familie pe anul 2018 am avut un număr de 949 de cazuri".

Ordinul de protecţie provizoriu a intrat în vigoare de la începutul anului şi poate fi emis chiar de un poliţist de proximitate. Până acum la nivel naţional au fost emise 679 de astfel de ordine. Anul trecut din aproape 38.500 de infracţiuni privind violenţa în familie mai mult de jumătate au fost loviri şi alte violente.

