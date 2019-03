Un român de 20 de ani, ucis de doi conaționali la Londra. L-au lăsat să moară la metrou

Victima, Florin Pitic, se întorcea însoţit de un prieten dintr-un club românesc din capitala Angliei. Au fost abordați de alți doi români, iar între ei a izbucnit un conflict. Florin a fost bătut, după ce prietenul cu care se afla a fugit.

Agresorii au spus că l-au bătut pe tânăr pentru că era consătean cu un alt tânăr care îi supărase în club. În urma unei lovituri în zona feței, Florin s-a dezechilibrat şi a căzut cu capul de ciment, unde a rămas inconştient într-o baltă de sânge. Când au văzut ce au făcut, cei doi agresori au fugit de la fața locului.

Martorii au chemat ambulanţa, dar Florin a murit la spital.

Agresorii Ciprian Mandachi și Alin Mihai, de 23 de ani, sunt din județul Vaslui și s-au predat Poliţiei londoneze luni dimineaţa, pe 11 martie. Ei au fost reţinuţi sub acuzaţia de omor, conform FOX News, care citează Poliția britanică a Transporturilor.

Two men have been charged with murder and common assault following a serious assault at Queensbury London Underground station.

They will both appear at court tomorrow after being remanded into police custody. https://t.co/ZBmTeBRF7u pic.twitter.com/ofGUyZp4tn