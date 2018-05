Soțul directoarei din Focșani susține că nu a instalat camere de supraveghere. "E o situație dezastru"

"Este o situaţie dezastru" - spune soţul fostei directoarei de liceu, care a fost suprinsă în momente intime cu un elev de 19 ani.

Bărbatul recunoaşte că a simţit ca relaţia celor doi depăşise limita prieteniei, dar asigurările primite de la soţie l-au liniştit. Însă când pe o reţea de socializare au apărut imagini explicite, cu băiatul şi profesoară în ipostaze intime, omul a suferit un şoc.

Între timp, poliţiştii au primit doua plângeri penale prin care li se cere să stabilească exact cine a înregistrat şi distribuit fotografiile care au stârnit anchete la inspectorat şi un imens scandal public.

Stelian Ghinea: "Este o situație dezastru, nu sunt cuvinte de spus, nu știu cum să mă exprim. Au fost neînțelegeri, într-adevăr, situații, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate, dar soția a zis că nu s-a întâmplat nimic, nu este nicio problemă, sunt lucruri care se petrec ca în orice familie și trecem peste toate problemele, dar ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, acum stau și mă gândesc că probabil o fi mințit la anumite lucruri.".

Stelian Ghinea este şi el profesor la acelaşi liceu condus până luni de soţia lui şi unde învaţa şi elevul de 19 ani.

Soţul povesteşte că în momentul în care a văzut imaginile pe Facebook a încremenit şi a căutat să stea de vorbă imediat cu soţia.

Sincron - Stelian Ghinea: "Nu mi-a dat nicio explicație, eu am rămas devastat, pur și simplu nu știam ce să mai comentez la așa ceva. Îmi pare rău și cred că elevul a căzut ca o victimă în această situație, e un copil până la urmă, chiar dacă are 19 ani, este un copil, un adolescent în formare, totuși, să ne gândim și la lucrul acesta. Și ea, cadru didactic, un lider. Un lider nu ar face așa ceva niciodată. Director, formator de opinie, educă, are viața atâtor elevi în mână."

Bărbatul mai spune că imediat după apariţia fotografiilor a intentat procesul de divorţ, deşi au împreună cu copil.

Recunoaşte că elevul care apare în imagini era prieten cu ei şi că de doi ani venea la ei în casa- la rugămintea femeii, care îl asigură permanent ca relaţia lor nu depăşeşte lomite nepermise.

Stelian Ghinea: "Bănuieli au fost, în capul meu au fost diverse scenarii, dar soţia mi-a spus: Stelian nu este nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic, ai încredere în mine, sunt ca o mamă pentru el".

Între timp, fosta directoare a intrat în concediu medical. Atât ea, cât şi elevul de 19 ani au depus plângere la Poliţie pentru identificarea persoanei care a montat camerele video în locuinţă, dar şi a celei care a distribuit fotografiile.

Reporter: "Dumneavoastră aţi făcut aceste înregistrări ? Le-aţi realizat, şi ulterior le-aţi publicat?"

Steliean Ghinea: "Nu ! Şi mă deranjează cumplit afirmaţiile ei".

Fosta profesoara nu a putut fi contactată pentru a-şi exprima punctul de vedere.