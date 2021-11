Sorin Cîmpeanu spune că testele non invazive vor ajunge în şcoli de săptămâna viitoare

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri că luni şi marţi vor fi semnate contactele pentru testele de salivă, urmând ca acestea să ajungă în unităţile de învăţământ în cursul săptămânii viitoare.

"Nu Ministerul Educaţiei organizează licitaţii pentru achiziţia de teste. (...) Astăzi vor fi anunţaţi deja câştigătorii şi pentru loturile 2 şi 3. Luni se vor încheia contractele subsecvente pentru lotul 1. Marţi se vor încheia contractele subsecvente pentru loturile 2 şi 3. Urmează perioada legală de depunere a scrisorilor de garanţie, o perioadă legală la care nu se poate face rabat, acestea sunt procedurile de achiziţie, după care Lotul 1 are termen de livrare cuprins între una şi cinci zile. Lotul al doilea are un termen de livrare cuprins între şase şi 11 zile. Eşalonarea s-a făcut astfel încât testele să ajungă în toate şcolile din România cât se poate de repede. (...) Am făcut acest calcul şi ştim că de săptămâna viitoare ele vor ajunge în şcoli", a spus ministrul, într-o conferinţă de presă.

Sorin Cîmpeanu a afirmat că testele vor fi utilizate de două ori pe săptămână de preşcolari, elevi şi de cadrele didactice, personal nedididactic.

"Am avut o reuniune şi în această dimineaţă cu cei de la ONAC, după cum am avut discuţii şi cu şeful DSU, care m-a asigurat că în 24 de ore de când DSU va primi testele ele vor fi distribuite în teritoriu către DSP-uri şi cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene vor ajunge în fiecare şcoală şi grădiniţă din România pentru a fi utilizate de două ori pe săptămână pentru toţi preşcolarii, pentru toţi elevii, pentru toţi profesorii şi învăţătorii şi pentru tot personalul didactic şi nedidactic, didactic auxiliar şi nedidactic din fiecare şcoală şi grădiniţă", a susţinut ministrul.

Cîmpeanu a spus că a solicitat Ministerului Sănătăţii sprijin pentru elaborarea unei proceduri privind administrarea testelor, astfel încât această procedură să fie diseminată în şcoli, iar personalul să ştie cum se utilizează.

"Am solicitat Ministerului Sănătăţii sprijin pentru elaborarea unei proceduri de administrare a acestor teste pe bază de salivă în aşa fel încât această procedură să poată fi diseminată către toate şcolile din România pe parcursul săptămânii viitoare pentru ca imediat ce vor ajunge testele personalul din învăţământ să ştie în ce mod se vor administra aceste teste", a afirmat Cîmpeanu.