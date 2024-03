Soldații israelieni se „joacă” cu lenjeria intimă a femeilor moarte din Fâșia Gaza. Reacția armatei și a ONU - VIDEO & FOTO

Ei crează o imagine disonantă a războiului din Gaza, unde foametea iminentă intensifică reexaminarea pe plan mondial a ofensivei israeliene, relatează Reuters.

Într-o înregistrare video, un soldat israelian stă într-un fotoliu într-o cameră din Gaza, rânjind, cu o armă într-o mână, în timp ce în cealaltă mână ţine atârnată peste gura deschisă a unui camarad întins pe o canapea o piesă de lenjerie intimă din satin alb.

Beit Lahia | Inside a home in north Gaza last month. The not-shocking part is that the one playing with the bra belonging to a displaced/killed Palestinian woman is their military commander with a rank of a captain in the Israeli military pic.twitter.com/YwOo1kCskt — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) February 26, 2024

Într-o altă înregistrare, un alt soldat stă cocoţat în vârful unui tanc ţinând în braţe un manechin feminin îmbrăcat într-un sutien negru şi cu o cască pe cap. Soldatul spune: „Am găsit o soţie frumoasă, o relaţie serioasă în Gaza, o femeie minunată".

Cele două videoclipuri filmate de soldaţii israelieni se numără printre zecile de postări în care trupele din Gaza apar afişând lenjerie intimă, manechine şi, în unele cazuri, ambele.

Imaginile cu lenjerie intimă au fost vizualizate de zeci de mii de ori - aproape jumătate de milion într-un caz - după ce au fost postate de Younis Tirawi, care se descrie ca fiind un reporter palestinian.

Gaza city | Israeli soldiers from the 890th Battalion. pic.twitter.com/4z5rbR9nPA — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 19, 2024

Abordat în legătură cu imaginile pe care le-a redistribuit celor peste 100.000 de urmăritori ai săi pe X între 23 februarie şi 1 martie, Tirawi a furnizat linkuri către postările originale ale soldaţilor IDF. Reuters precizează că a verificat apoi în mod independent opt dintre ele, postate pe Instagram sau YouTube.

Postările autentificate includ o fotografie cu un soldat care ţine un manechin feminin gol din spate, cu mâinile pe sânii acestuia, şi una cu un soldat care manipulează o păpuşă pe jumătate goală.

O altă fotografie arată un soldat care pozează cu arma, făcând un gest cu degetul mare în sus, în faţa unui pat dublu presărat cu pachete de lenjerie intimă feminină.

Reacția ONU și a armatei israeliene

„Postarea unor astfel de imagini este înjositoare pentru femeile palestiniene şi pentru toate femeile", a declarat Ravina Shamdasani, purtător de cuvânt al Biroului ONU pentru Drepturile Omului.

Reuters a trimis detalii despre cele opt postări verificate pe YouTube sau Instagram către Forţele de Apărare ale Israelului (IDF), solicitând un comentariu. Ca răspuns, un purtător de cuvânt a trimis un comunicat în care a spus că IDF investighează incidentele care se abat de la ordinele şi valorile pe care este de aşteptat ca soldaţii IDF să le respecte.

„În cazurile în care apar suspiciuni de infracţiuni penale care justifică deschiderea unei anchete, investigaţia este deschisă de către Poliţia Militară", a precizat aceasta. „Trebuie clarificat faptul că, în unele dintre cazurile examinate, se ajunge la concluzia că expresia sau comportamentul soldaţilor din videoclip este inadecvat, iar acesta este tratat în consecinţă", se mai arată în comunicat.

IDF a refuzat să spună dacă se referă la vreuna dintre imaginile evidenţiate de Reuters sau dacă vreunul dintre soldaţii responsabili a fost sancţionat disciplinar.

Gaza city | Israeli soldiers displaying lingerie belonging to killed/displaced Palestinian women in the city All are sergeants (or rank above) from the special recon unit of the Golani brigade pic.twitter.com/eW3WWL5MpN — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 8, 2024

Soldaţii israelieni pe care Reuters a reuşit să-i identifice nu au răspuns la solicitările de comentarii trimise prin intermediul conturilor lor de pe reţelele sociale.

YouTube a precizat că a eliminat un videoclip semnalat de Reuters pentru încălcarea politicilor de hărţuire ale platformei, care interzic conţinutul care dezvăluie informaţii de identificare personală a cuiva. Instagram nu a făcut niciun comentariu.

Abuzuri de ambele părți

Campania militară a Israelului în Gaza a fost lansată ca răspuns la atacul asupra Israelului comis de către gruparea islamistă palestiniană Hamas la 7 octombrie 2023, în care militanţii au ucis aproximativ 1.200 de persoane şi au luat ostatici 253, potrivit Israelului.

Postările din online vin într-un moment în care atât Hamas, cât şi Israelul sunt acuzaţi de crime de război grave.

O echipă de experţi ai ONU a declarat luna aceasta într-un raport că există motive rezonabile pentru a crede că violenţe sexuale, inclusiv violuri şi violuri în grup, au avut loc în mai multe locuri în timpul atacului din 7 octombrie al Hamas.

De asemenea, experţii au declarat că există informaţii convingătoare potrivit cărora unii ostatici israelieni luaţi în Gaza au fost supuşi unor violenţe sexuale care ar putea fi încă în desfăşurare.

La rândul său, Israelul este acuzat că împinge Gaza spre foamete. În plus, echipa de experţi ONU a mai spus în raportul său recent că a primit informaţii de la surse instituţionale şi din societatea civilă şi a avut discuţii directe în Cisiordania despre violenţele sexuale comise de IDF împotriva palestinienilor.

Ambele părţi resping acuzaţiile de violenţă sexuală.

Ce spun legile războiului

Postările cu lenjerie intimă şi manechine nu se compară ca gravitate cu presupusele crime împotriva femeilor raportate începând cu 7 octombrie.

Cu toate acestea, doi experţi juridici au declarat că acestea ar putea încălca dreptul internaţional. Ardi Imseis, profesor asistent de drept la Universitatea Queen's din Canada, a declarat că postările au încălcat articolul 27 din cea de-a patra Convenţie de la Geneva, care reglementează tratamentul civililor pe timp de război.

Articolul 27 spune că civilii au dreptul la respectarea onoarei, a drepturilor familiale, a manierelor şi obiceiurilor şi trebuie să fie protejaţi împotriva insultelor şi a curiozităţii publice, iar femeile trebuie protejate în special împotriva oricărui atac la adresa onoarei lor.

În Israel, postările cu lenjerie intimă au atras puţină atenţie, a declarat Oren Persico de la Seventh Eye, un site care acoperă mass-media israeliană. În schimb, a spus el, postările care arată arme sau steaguri Hamas despre care se spune că au fost găsite în casele din Gaza au circulat pe scară largă.

Gaza city | Lingerie Israeli soldiers from the 101 battalion of the paratrooper brigade wearing looted women clothes and accessories belonging to killed/displaced Palestinian women. The other soldier to the right is holding a bra. pic.twitter.com/2LE5KMYmSS — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) March 26, 2024

Şi în decembrie anul trecut au circulat online mai multe videoclipuri, care au fost analizate de CNN şi care arătau soldaţii israelieni din Gaza comportându-se în mod agresiv şi lipsit de respect faţă de populaţia civilă, în timp ce alte filmări arătau soldaţi care jefuiesc case particulare, distrug proprietăţi civile şi folosesc un limbaj rasist şi plin de ură.

