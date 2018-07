Momentul în care polițiștii îi dau jos numerele anti-PSD șoferului din Suedia

Şoferul care a circulat în ultimele două săptămâni cu o maşină cu numere de înmatriculare cu un mesaj anti PSD a fost oprit în trafic luni de poliţiştii din Bucureşti.

Bărbatul, stabilit în Suedia, a rămas fără plăcuţele de înmatriculare şi fără permis, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Poliţiştii au motivat că este ilegal să circule cu aceste numere în ţară, pe când Ambasada Suediei a dat asigurări că maşina poate fi condusă în toate ţările Uniunii Europene.

"Am fost oprit de poliţie, mi s-au cerut documentele, după aproximativ 3 minute mi s-a spus că numerele nu sunt valabile şi că trebuie să scot plăcuţele. Am refuzat, poliţistul a mers la maşină, a scos numerele, l-am filmat când le-a scos, a spus „Vă rog, nu mă filmaţi”. Am spus „Trebuie să te filmez, pentru că îmi scoţi numerele”. Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat. Poliţia din Suedia mi-a dat numerele şi am dreptul să circul în Europa. Ei spun că n-am", povesteşte şoferul maşinii.

"Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul. Acum nu mai am dreptul, după 2 zile."

Nu e prima dată când şoferul e oprit de poliştii din România, dar de fiecare dată aceştia l-au lăsat să plece.

Cei de la Brigada Rutieră spun că au vorbit cu autorităţile din Suedia, care le-au confirmat că numerele nu sunt legale. Ambasada Suediei la Bucureşti afirma însă duminică că maşina are dreptul să circule cu aceste numere oriunde în UE.