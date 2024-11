Ce au găsit polițiștii în mașina șoferului care a lovit mai multe mașini și o țeavă de gaz. Ar putea explica accidentul

Pe bancheta din spate a mașinii au fost găsite doze de bere dar și medicamente.

Totul s-a petrecut puțin după ora 4 dimineața. Șoferul ar fi venit de pe o strada lăturalnică și, într-o curbă, a trecut de trotuar, a dărâmat gardul și a lovit patru mașini parcate.

Cei de la Ambulanță au auzit zgomotul puternic și au ieșit imediat din clădire să vadă ce s-a întâmplat. Și-au găsit însă doar mașinile personale lovite. Nici urmă de șofer.

Gal Magyari Katalin, proprietarul unui autoturism: „A zdrobit totul, patru mașini. Cu cinci minute înainte să intru la bază ,am fost la mașină mi-am scos încărcătorul de telefon. Dacă eram acolo, mă omora și pe mine. Era singur, după cum a declarat portarul, era singur, pe bancheta din spate am găsit bere, pe bancheta din față am găsit medicamente”.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Conducătorul autovehicolului ar fi fugit de la fața locului, la acest moment se efectuează cercetări pentru identificarea acestuia”.

Oamenii spun că cel mai probabil șoferul a pierdut controlul volanului, a intrat cu viteză în gard și a făcut prăpăd. Din fericire, nu au fost victime.

