Situație revoltătoare. Mai mulți medicii de familie amenință cu stoparea serviciilor, din cauza plăților întârziate

Doctorul nu a mai primit banii de peste două luni de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, așa că le-a transmis oamenilor că nu mai consultă decât urgențele.

Iar cazul se poate repeta în mai multe locuri din țară, avertizează medicii de familie.

În cabinetul unui alt medic de familie din Saschiz, județul Mureș, bolnavii au aflat cu surprindere că vor fi nevoiți să își cumpere toate medicamentele și să plătească analizele sau investigațiile de care au nevoie. Medicul de familie are pe liste 2.000 de pacienți, majoritatea vârstnici ori copii.

Nicoleta este obligată să meargă periodic la medicul de familie. Cum femeia are probleme cu tensiunea, medicamenetele, luate pe rețetă sunt indispensabile.

Nicoleta, pacientă: „Pe lună m-ar costa 400 de lei, am fost profesor pensia e mică, în afară de acestă rețetă mai am și alte medicamente și mă costă mult mai mult, renunț la celelalate medicamente.”

Și bolnavii cronici au fost informați că trebuie să își plătească analizele.

Sanda Ciulei, pacientă: „Eu am o pensie de 1.382 de lei, două luni toată pensia mea, dau pentru un RMN. Toată viața mea am lucrat, am plătit CAS și merg unde.”

Pe de altă parte, medicul de familie spune că situația este una disperată în mai multe județe din țară.

Roxana Ganciu, medic familie: „ Am stabilit să întrerupem activitatea în contract cu casa, vom oferi consultații strict pentru urgențe gratuite iar restul contra cost . Nicio rețetă nu va fi eliberată. Este o situație disperată. Nu m vrut să ajungem aici, dar nici pe luna noiembrie nu avem deconturi. Nu putem face facturi. Suntem în incapacitatea de plată, toți medicii din țară.”

Și medicii de familie din Galați sunt nemulțumiți. Aici, însă, nu s-a ajuns la o situație extremă, ca în Mureș.

Dr. Dumitru Mărășescu, Președintele patronatului medicilor de familie filiala Galați: „Noi din luna octombrie trebuia să primim banii. Am primit săptămâna trecută doar 60% din venituri. Ori punem lacăt pe cabinete, ori venim și asigurăm strict urgențele fără a intra în relații cu Casa de Asigurări. Doar asigurăm strict urgențele cu rețete contra cost.”

Femeie: „Avem boli cronice, după 39 de ani de muncă, normal că n-am ieșit la pensie ca la 20 de ani.”

Bărbat: „Nu-mi permit. Trebuie să-mi iau medicamentele.”

Mai mult, din mijlocul lunii decembrie medicii sunt deciși să lucreze în cabinet doar contra cost.

Acest blocaj ar putea duce și la aglomerarea unităților de primiri urgențe din cadrul spitalelor, unde oameni vor solicita controale gratuite.

Dată publicare: 08-12-2023 16:52