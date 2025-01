Singurul minister care nu a angajat personal. Ministrul Cseke Attila este convins că MLDPA nu are nevoie de eficientizare

Ministerul Dezvolătării nu are nevoie de restructurare și eficientizare, în contextul măsurilor de austeritate bugetară promovate prin ordonanța „trenuleț”, este de părere ministrul care îl conduce.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că MDLPA este singurul minister care nu a solicitat posturi în ultimii patru ani.

Attila explică faptul că ar fi putut fi cerută suplimentarea schemei de personal la Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației, pentru că au apărut programe în plus în sarcina aceluiaşi număr de angajaţi.

"Ministerul îl cunosc mai bine şi acolo mi-am permis să spun, de principiu, că nu cred că este necesară o măsură de eficientizare. Acest minister a fost printre puţinele, dacă nu singurul minister, care nu a cerut niciun post în ultimii patru ani. Nici eu, în fostul mandat, nici domnul ministru Veştea. Deci, la noi, organigrama nu a crescut cu nimic pe partea de execuţie, de funcţionari publici, iar direcţia generală care se ocupă de implementarea PNRR am făcut-o din posturi vacante şi avem peste 70 de angajaţi care administrează şapte miliarde de euro pentru România", a declarat, într-o conferinţă de presă, Cseke Attila, sâmbătă, la Oradea, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, în urmă cu patru ani prelua ministerul cu 920 de posturi, având în prezent 701, aşa cum l-a şi predat şi primit înapoi de la ministrul Adrian Veştea.

"Sunt câteva posturi vacante. Am spus că, în principiu, văzând această evoluţie, nu cred că se impun măsuri de eficientizare, ceea ce nu înseamnă că nu facem analiza. Facem această analiză, am început pe minister şi o să mergem pe instituţiile subordonate. Şi analiza va fi una, dacă vreţi, mai simplă, logică. O să ne uităm cât este proporţional partea de personal de suport şi cât este partea de personal de specialitate unde se desfăşoară implementarea programelor şi unde, ca să spun aşa, este produsul finit şi este rezultatul. Pentru că acest raport trebuie să fie un raport echilibrat, nu în sensul de 50 cu 50, ci într-un alt sens, dar nu aş vrea să vă spun acum cifre. După ce facem această analiză pe minister, care într-o săptămână cred eu că va fi gata, evident acelaşi lucru vom face şi la instituţiile subordonate. Acolo nu m-am pronunţat şi nu mă pronunţ nici astăzi pentru că nu am văzut această analiză şi nu ştiu", a afirmat ministrul.

Cseke Attila a spus că sunt vizate de analiză Inspectoratul de Stat în Construcţii, Agenţia Naţională de Cadastru, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

