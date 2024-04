Silvestru Șoșoacă, săltat de poliție. Soțul senatoarei a încălcat ordinul de protecție. Decizie importantă luată în instanță

Mai exact, Silvestru Șoșoacă a trecut cu maşina prin faţa casei unde locuieşte Diana Şoşoacă, moment în care s-a declanşat alarma în sistemul de la poliţie.

"La data de 5 aprilie 2024, a fost emisă o alertă de proximitate cu privire la faptul că bărbatul a încălcat măsura dispusă prin ordinul de protecţie provizoriu, emis anterior. Poliţiştii Secţiei 6 s-au deplasat la faţa locului, bărbatul în cauză fiind depistat şi condus la secţia de poliţie, în vederea întocmirii unui dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de încălcarea oricărei măsuri dispuse prin ordinul de protecţie", a transmis Poliția Capitalei.

În tot acest timp, Judecătoria Sectorului 2 a dispus revocarea ordinului de protecţie emis de Secţia 6 Poliţie pe numele lui Silvestru Şoşoacă.

"Admite cererea formulată de contestatorul Şoşoacă Dumitru Silvestru în contradictoriu cu intimata Iovanovici-Şoşoacă Diana. Revocă ordinul de protecţie provizoriu nr. 3319526/02.04.2024 emis de către DGPMB - Secţia 6 de Poliţie. Definitivă", se arată în decizia instanţei.

Poliţiştii au fost informaţi cu privire la revocarea ordinului de protecţie, context în care oamenii legii s-au văzut nevoiți să-i demonteze lui Silvestru Șoșoacă brăţara electronică care îi fusese montată la picior.

Pe 2 aprilie, agenţii de la Secţia 6 au emis un ordin de protecţie pe numele lui Silvestru Şoşoacă şi i-au montat acestuia o brăţară electronică de supraveghere la picior, după ce Diana Şoşoacă a reclamat faptul că soţul ei o agresează din punct de vedere emoţional. Totodată, femeia a precizat că în trecut soţul său a agresat-o şi fizic.

La rândul său, Silvestru Şoşoacă a reclamat că poliţiştii nu l-au audiat înainte de a-i monta brăţara de supraveghere şi că de fapt el este cel care a fost ameninţat.

"Am o grămadă de mesaje în care am fost ameninţat şi chiar foarte grav. Am fost doar într-o cameră tehnică (la Secţia de Poliţie, n.r.), unde mi s-a montat chestia aia şi am completat nişte fişe referitoare la aparate, să nu le deteriorez. Nu am fost audiat. Nu am voie să mă apropii la mai puţin de 200 de metri de ea, de locul ei de muncă de la cabinetul de avocat, de casă şi, culmea, de Senatul României. Adică de Palatul Parlamentului, cea mai mare clădire din lume. Are mai mult de 200 de metri. Şi nu am acces acolo, deşi ea lucrează doar câteva ore pe săptămână. Dar eu nu am voie să mă aduc acolo în niciuna din zile", declara joi Silvestru Şoşoacă, înainte de a intra în sala de judecată, unde a contestat ordinul de protecţie emis pe numele lui.

Cei doi se află în plin proces de divorţ, Silvestru Şoşoacă fiind cel care a depus pe 27 martie o cerere la Judecătoria Sectorului 2, însă magistraţii nu au stabilit încă un termen de judecată.

