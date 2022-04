Shanghai se confruntă și cu o penurie de alimente. Autoritățile ar fi aruncat sute de kilograme de legume

Într-o încercare de limitare a cazurilor, toți cei depistați pozitiv și contacții lor direcți au început să fie trimiși în zone speciale.

Populația din metropola cu 25 de milioane de locuitori este tot mai nemulțumită de modul în care oficialii gestionează focarul de COVID.

Numai marți s-au înregistrat peste 16.000 de persoane infectate, dar cele mai multe cazuri sunt asimptomatice.

When citizens are starving #lockdown and food supplies are the major concern, unlimited vegetables being thrown away in garbage under CCP's regime #Shanghai #COVID19 pic.twitter.com/xsUWsi1hkf

Orașul se confruntă și cu o penurie de alimente, iar autoritățile sunt acuzate că ar fi aruncat la gunoi sute de kilograme de legume și fructe pe motiv că ar fi fost stricate.

A large number of fruits and vegetables were thrown into the trash can by the goverment, and residents were looking for food in the trash can.#Shanghai pic.twitter.com/KuAl8nUMLN