Sfârșit tragic pentru un tânăr de 21 de ani. A intrat cu mașina într-un stâlp, s-a răsturnat și s-a oprit într-o curte

Sfârșit tragic, în prag de sărbători, pentru un tânăr de 21 de ani din județul Botoșani, care a murit pe loc după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, s-a răsturnat și s-a oprit într-o curte.

Prietenul cu care călătorea, aflat în dreapta, este internat în stare gravă. Se pare că șoferul, care își adusese de curând mașina din Germania, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă.

Accidentul a avut loc vineri dimineață, în comuna Avrămeni. Într-o curbă la dreapta, șoferul, care avea viteză, a intrat într-un stâlp, apoi s-a răsturnat în curtea unui localnic. Norocul oamenilor a fost că nimeni nu se afla atunci în apropierea gardului. Speriați, cei din casă au sunat la 112 și au sărit să acorde primul ajutor.

Localnic: „Dintr-o dată am auzit o bufnitură. Când am ieșit am văzut mașina răsturnată. Am pus mâna și am sunat. I-am scos afară. Avea viteză mare.”

Reporter: „V-a mutat fântâna din loc.”



Localnic: „Da, a astupat-o."

Citește și Un tânăr care risca să rămână paralizat a reuşit să meargă a doua zi după o operaţie cu robotul Mazor X

Mai multe echipaje de intervenție de la ISU și de la Ambulanță au ajuns la locul accidentului, însă, din păcate, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani: „Conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani, a fost scos din autoturismul răsturnat pe cupolă de către pompieri. Acesta era inconștient, motiv pentru care s-au început imediat manevrele de resuscitare."

Daniela Amarandei, medic SAJ Botoșani: „La fața locului am găsit un tânăr în stop cardio-respirator. S-au practicat manevrele de resuscitare, dar fără succes. Victima prezenta mai multe traumatisme importante și o plagă latero-cervicală profundă, cu pierdere masivă de sânge."

Pasagerul din dreapta, un tânăr de 22 de ani, a fost găsit în viață de medici, cu răni grave. El a fost dus de urgență la Spitalul Județean din Botoșani.

Tânărul care a murit în accident își cumpărase de curând mașina din Germania. Își invitase prietenul la o plimbare, ca să o testeze, spun cunoscuții.

Delia Neniscu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Într-o curbă periculoasă la dreapta, a pierdut controlul direcției de mers, a intrat în contact cu un stâlp de susținere a rețelei electrice și s-a răsturnat în afara părții carosabile."

Familia tânărului se pregătește acum de înmormântare.