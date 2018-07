Sfârşit tragic pentru un băiat din Sibiu. Pompierii i-au găsit trupul neînsufleţit în Olt

Pro TV

Aflaţi în vacanţă şi dornici de distracţie şi relaxare, doi prieteni de 14 ani din Avrig judeţul Sibiu s-au avântat, vineri seara, la scăldat în Olt fără să se gândească însă la pericol.

Curenţii puternici şi gropile înşelătoare de pe fundul apei au însemnat însă o capcană mortală pentru unul dintre ei.

Băiatul n-a mai reuşit să iasă la suprafaţă. Abia târziu în noapte, după câteva ore de căutări, salvatorii i-au găsit trupul neînsufleţit prins în vegetaţie.

Pompier: "Aici e? Acolo, foarte bine, că nu e aşa adâncă. Maxim 3 metri jumate. E fundul curat, e mal. Nu te mai du în amonte, că te duci degeaba, aPa nu îl duce încolo."

Cei doi băieţi - ambii în vârstă de 14 ani - au intrat în apă în zona digului Bradu să facă o baie. Un pescar aflat la mal a văzut însă cum unul dintre adolescenţi se scufundă şi a sunat după ajutor. Celălalt puşti a reuşit să ajungă pe uscat, pe o mică insuliță, de unde a fost recuperat în scurt timp de pompieri, cu o barcă.

Liviu, pescar: "Am aflat de la nişte colegi care sunt pompieri, că s-a înecat cineva, am venit să dăm o mână de ajutor, dacă îl vedem pe sonar. Am găsit crengi, peşti, dar băiatul încă nu a apărut. Sunt 2 zone e 5 metri şi una de 3 m jumate."

La faţa locului a venit şi un echipaj de 3 scafandri, iar salvatorii au început căutările mai întâi în zona indicată de pescari.

După mai bine de 3 ore, trupul băiatului a fost găsit pe fundul apei, prins între crengile din albia râului Olt.

Plt. adjutant Robert Chiș, ISU Hunedoara: "Apa nu a fost foarte adâncă, vreo 3 m, 4m. Apa este tulbure, vizibilitatea vreo 10 cm, practic nu l-am văzut, m-am lovit de el. Este foarte mult mal jos, capane, răgălii, crengi, a fost agăţat acolo."

Trupul băiatului a fost descoperit la aproximativ 20 de metri de locul unde intrase în apă să se scalde.

