Un copil de 2 ani a căzut într-o groapă plină cu apă, săpată de părinți în curte

Un băieţel de 2 ani din judeţul Iaşi este în stare critică la spital, după ce a căzut într-o groapă plină cu apă. Părinţii voiau să facă în curte o nouă toaletă, însă nu au astupat săpăturile, care în urma ploilor au devenit o capcană plină cu apă.

Băieţelul a fost salvat la limită de un vecin care ştia manevrele de resuscitare şi acum este internat la pediatrie, în Iaşi.

Accidentul nefericit este anchetat de Poliţie, iar părinţii ar putea fi traşi la răspundere pentru neglijenţă.

Copilul se juca în curte cu surioara lui de 4 ani, nesupravegheat de părinţi. Într-o clipă de neatenţie, a căzut în groapa plină cu apă!

Mama copilului: "Aici s-a întâmplat.”

Reporter: “Era acoperit?”

Mama copilului: “Nu, a venit ploaia şi a rămas aşa."

Mama copilului: "Eram în casă, spălăm rufe şi în două minute cât soţul făcea curat în curte, copilul a dispărut.”

Reporter: “În ce stare este acum?”

Mama copilului: “În comă, ori trăieşte, ori moare, nu se ştie".

Copilaşul a fost găsit în stare de inconștiență de către tatăl său, iar un vecin a început imediat manevrele de resuscitare. Între timp, părinţii au sunat la 112, şi un elicopter SMURD a venit de urgenţă de la Iaşi şi l-a preluat pe băieţel în stare gravă.

Vecină: "Eram în curtea casei şi aud deodată valeu, văleu. Iubirea lui tata, ce ai făcut tată? Văleu o murit copilaşul, cum a murit, s-a înecat. unde? aveau o groapă de wc".

Vecin: "L-am văzut pe tatăl băiatului cu el în braţe, era disperat. Nu ştia ce să-i facă. când am ajuns am zis sunaţi la salvare şi am sunat eu. A venit vecinu, a văzut că e grav şi a sunat la elicopter".

Băiatul este în stare critică la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iaşi, la terapie intensivă, iar medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor lui de supravieţuire.

Mătuşa copilului: "Nu ne vine să credem. Dacă el a crescut nepoţii şi tot la el s-a întâmplat... nu pleca nicăieri fără dânşii."

Poliţiştii încearcă acum să afle exact cum s-a întâmplat nenorocirea.

Deşi părinţii spun că l-au scăpat din ochi preţ de câteva minunte, starea lui este extrem de gravă. Acum este internat la Terapie Intensivă a Spitalului de Copii Sf. Maria, conectat la aparate. Dar nu în comă indusă.

Medicii spun că următoarele două zile, în funcţie de evoluţia situaţiei, vor putea face un prognostic mai clar.

Părinţii veghează cu rândul pe holurile spitalului şi se roagă ca băiatul lor să scape cu viaţa.

Pe de altă parte, poliţiştii au început acum o investigaţie, iar cei de la Asistenţa Socială din comună au transmis autorităţilor că totul este un accident nefericit, iar părinţii au dat întotdeauna dovadă de responsabilitate şi grijă faţă de cei mici.