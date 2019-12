Sfârșit groaznic pentru un copil de doi ani din Vaslui. „Arată ca un copil de patru luni”

Sfârșit crud pentru un biet copilaș de nici doi ani, născut în județul Vaslui. Vineri dimineață, fetița a fost găsită fără suflare în pat.

Mama a chemat ambulanța, dar era deja prea târziu. În casă era foarte frig, iar cea mică răcise de câteva zile.

În plus, era și subnutrită. Arată ca un copil de patru luni, aveau să constate medicii. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fetița avea un an și șapte luni. Mama sa, de 34 de ani, le-a povestit medicilor că fiica sa era răcită de câteva zile. Femeia intenționa să o ducă la spital, dar abia după Sărbători.

Când s-a trezit astăzi, a găsit-o inconștientă pe cea mică și a sunat la 112. Medicii au constatat că fetița, subnutrită, cântărea sub 7 kilograme și arăta că un bebeluș de câteva luni.

Simona Popovici, mama fetiței: „Când m-am trezit, a suflat un pic și în jumătate de ora era gata. A dat ochii peste cap, eu am zis că a leșinat. Medicii au venit să o resusciteze dar i-a cedat inima. Era răcită, toți au zis de ce nu am anunțat până acum. Am sunat prea târziu.”

Dr. Dan Ungureanu, Ambulanța Vaslui: „Echipajul cu medic a găsit copilul fără activitate cardio-respiratorie, cu semnele morții instalate. Motiv pentru care nu s-a mai făcut resuscitarea. Am fost frapați de faptul că acest copil la un an și șapte luni arată ca un copil de patru luni, era subnutrit, dar și de condițiile improprii, în casă nefiind căldură.”

Reporter: „Nu mergea?”

Simona Popovici, mama fetiței: „Doar se ridică în funduleț singură.”

Reporter: „Nu a fost asta un semnal să mergeți la medici ?”

Simona Popovici, mama fetiței: „După sărbători voiam să merg la un specialist. Trebuia să fiu mai vigilentă, mai deșteaptă.”

După decesul soțului, în urmă cu doi ani, tânăra mamă se mutase în casa unui vecin. Era deja însărcinată și pentru că nu se putea ocupa de cei patru copii mai mari, cu vârste între 4 și 10 ani, aceștia au fost preluați de stat și dați în plasament familial.

Rudă a femeii: „Autoritățile ar trebui să facă mai mult. Nu e vina doar a părinților. Eu când eram mic venea medicul la două săptămâni și îi cântărea.”

Reporter: „Avea grijă de copil?”

Vecină: „A avut de asta. Pe alți patru i-a luat. A avut casă alături. Nu știu ce a făcut, pe ăia i-a luat primăria. Cu asta era însărcinată. Era frumușel, îl scotea. O mai vedeam aici.”

Reporter: „Era slăbuț?”

Vecină: „Slăbuț, dar din toamnă nu l-am mai văzut.”

Trupul fără viață a fost dus la Medicină Legală de la Vaslui, urmând că legiștii să stabilească de ce a murit copilul.

Polițiștii au deschis un dosar de ucidere din culpă în acest caz.