Rudele unui bărbat decedat din Vaslui susțin că trupul său a fost furat. Motivul invocat

Incident inedit în Huși, județul Vaslui, unde a fost reclamat furtul unei persoane decedate. Fosta soție a defunctului a reclamat că un bărbat a furat cadavrul de la morgă și a depus plângere penală împotriva acestuia.

O femeie a reclamat că un bărbat de 37 de ani a furat un trupul neînsuflețit al fostului ei soț chiar de la morga din Huși.

Femeia a declarat la Poliție că bărbatul, Marin Lila, a comis presupusul gest pentru a încasa ajutorul de înmormântare, relatează VremeaNouă.

În replică, bărbatul susține că a vrut doar să facă o faptă bună. „După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu masina mea, asa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei”, se apără bărbatul.

Mihai Gorgan, în vârstă de 52 de ani, a decedat la Spitalul din Huși pe 7 decembrie și a fost scos de la morgă de către Marin Lila, care recunoaște că nu este niciun fel de rudă cu defunctul.

Acesta l-a transportat în mașina personală și l-a depus la capelă.

Polițiștii l-au căutat vineri dimineață cu o invitație la declarații, susține bărbatul. Omul spune și că defunctul nu mai trăia de ani buni cu fosta soție, care este interesată acum tot de ajutorul de înmormântare.