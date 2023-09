Sezonul estival s-a încheiat, iar imaginea de pe plajă este una tristă. Ce au lăsat în urmă turiștii. „Am găsit pamperși”

Sezonul estival s-a încheiat pe litoral, iar locul turiștilor a fost luat, ca în fiecare an, de gunoaie. Pe plajă, imaginea este una tristă.

Mii de mucuri de țigară, dopuri, ambalaje și pet-uri sunt luate de vânt și purtate pe toată suprafața de nisip, iar apoi direct în mare.

Salvamarii din Eforie Nord s-au apucat să strângă mizeriile pentru a lăsa plaja curată, în timp ce turiștii, care încă sunt în vacanță, fac slalom printre deșeuri.

Ce lasă în urmă turiștii pe plajă

Imaginile au fost surprinse de salvamarii din Eforie Nord. Digurile din Eforie sunt pline cu ambalaje, sticle și mizerii lăsate de cei care au venit în vacanță.

Pe plaja din Eforie Nord, imaginea este una dezolantă. După ce au plecat turiștii, pe toată suprafața de nisip au rămas gunoaiele. La tot pasul am găsit ambalaje, pet-uri și foarte multe hârtii.

Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor Eforie Nord: „Gunoaiele provin, marea majoritate, de la turiști. Am găsit pamperși, am găsit casolete de mâncare, am găsit pet-uri de băuturi de sticle de apă, mai multe. În primul rând, omul ar fi trebuit să își ia gunoiul acasă, cum e prin păduri unde sunt tomberoanele pline, este o chestiune de educație, cred, nu știu ce să zic, dar cred că în timp o să ne dăm seama că e bine să ajutăm mediul ambient”.

Iordan Crăciun, salvamar: „Gunoaie, sticle, fiare, ce n-a aruncat lumea pe aici... N-am pomenit așa ceva niciodată. Vreo 20 de saci numai azi”.

Turiștii care își petrec vacanța la mare în această perioadă trebuie să fie atenți pe unde calcă pe plajă.

Turist: „Deplorabil, nu știu de unde atâta mizerie, cred că oamenii sunt totuși indolenți și nu au simțul curățeniei, a responsabilității, a nu deranja pe cel din jur. Ține curat locul, mai ales unde faci plajă”.

Turist: „Sunt, da. Sunt destule să știți. Asta e”.

Turist: „Pentru noi e prima zi, când am venit, e prima dimineață. într-adevăr, plaja nu arată foarte bine. Plaja datorită turiștilor arată deplorabil”.

Gunoaie nu sunt doar la Eforie Nord. Biologii de la Mare Nostrum au început monitorizarea sectoarelor de plajă din toate stațiunile, iar situația este îngrijorătoare.

Angela Paiu, biolog ONG Mare Nostrum: „Am realizat primele două monitorizări pe două sectoare din cele nouă, Mamaia și Năvodari. Din primele estimări, se pare că numărul de deșeuri este în creștere. Mucurile de țigară predomină, de fapt, ca în toate sesiunile, sunt cele mai multe, sunt mii de astfel de mucuri pe suprafețe mici de plajă, vă imaginați câte sunt pe toată plaja”.

Specialiștii atrag atenția că toate plasticele aruncate la voia întâmplării pe suprafața de nisip, sunt purtate de vânt în mare, iar mai apoi acestea pot fi ingerate de pești.

Adrian Bîlbă, biolog: „Nu trebuie să uităm, este foarte important să vorbim de plastic, microplastic, nanoplastic. Toate vietățile pe care le consumăm au incorporate aceste fragmente mici de plastic care, prin preparare termică, devin și periculoase sau mult mai periculoase pentru noi”.

Conform statisticilor, cele mai murdare sectoare de plajă de pe litoral sunt cele din Năvodari, Mamaia, Eforie și Costinești.

Dată publicare: 27-09-2023 13:39