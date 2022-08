Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat: Cei mai puțini candidați din ultimii 30 de ani

Sesiunea cu cei mai puțini candidați din ultimii 30 ani

Luceafărul speră să le poarte noroc, pentru că mulți doar asta știau. Este sesiunea cu cei mai puțini candidați la examenul de Bacalaureat din ultimii 30 ani. S-au înscris cu 4.000 mai puțini decât anul trecut.

Doi prieteni au susținut, luni, examenul la română, însă în centre diferite. Pentru viitor își fac planuri din mers.

Reporter: Ce faci mai departe?

Elev: „Fotbal”.

Reporter: Facultate?

Elev: „Deocamdată nu, poate mai târziu”.

Reporter: Facultate?

Elev: „Probabil”.

Reporter: Nu e sigur?

Elev: „Nu știu ce profil să aleg”.

Elev: „Nu stiu pe ce durm să merg, nu m am gândit. Poate la anul”.

Reporter: Și ce faceți anul ăsta?

Elev: „Muncim, ne facem copilăria, viața, ne distrăm. Eu mă gândeam la asistent social”.

Reporter: Părinții vă îndeamnă la facultate?

Elev: „Da, la marketing”.

Reporter: Ce le transmiteți?

Elev: „Le multimim că ne au susținut și promitem să luam BAC-ul”.

La ieșirea din sala de examen, la un centru din sectorul doi al Capitalei, candidații au fost așteptați cu oferte educaționale.

Aproape 35 000 de absolvenți înscriși în sesiunea de toamnă

34 800 de absolvenți s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, dintre care aproximativ 20.000 sunt din promoția curentă, restul sunt din anii anteriori.

Este anul cu cei mai putini candidați la examenul de Bacalaureat din istoria școlii românești de după `89.

Și la prima sesiune a examenului din vară au lipsit peste 40.000 de elevi din promoția curentă care au decis să nu susțină examenul. Unii au venit acum.

Absolvent: „Să scriem o poezie de Mihai Eminescu și am scris despre Floare albastră”.

Reporter: Despre Mihai Eminescu? Ce ai făcut în sesiunea din vară?

Absolvent: „Nu l-am luat pentru că subiectul trei, O scrisoare pierdută, nu l-am învățat. Am învățat altceva”.

Reporter: În sesiunea din vară?

Absolvent: „Nu am fost. Am avut corigență și acum am reușit să mă înscriu. La matematică mi-a dat bătăi de cap”.

În toată țara sunt 138 de centre în care elevii vor susține, marți, proba la matematică, iar rezultatele finale, după contestații, se vor afișa pe 3 septemebrie.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 16-08-2022 14:19