Șeful arhitecților din București îi transmite un nou mesaj Gabrielei Firea. ”Nu vă încordați”

Facebook.com

Arhitectul Șerban Sturdza îi transmite primarului capitalei că a luat la cunoștință despre preocupările acesteia și că a invitat la sediul OAR București mai mulți consilieri municipali pentru a discută despre aceste proiecte.

Șerban Sturdza, președintele filialei București a Ordinului Arhitecților din România (OAR), îi mai transmite Gabrielei Firea să nu ia personal faptul că nu a invitat-o, dar a încercat de zeci de ori să ia legătură cu ea, fără rezultat.

”Destinsă Doamnă Primar General al Capitalei,

Am luat la cunoștință despre preocupările dumneavoastră legate de penetrări. Străpungeri. Și supralărgiri. Acu', eu ce să vă spun, sunt unii pentru care soluțiile se opresc aici. Urbanistic vorbind. Și v-au propus, pe cale de consecință, siluirea Căii Călărașilor. Care călărași, sunt sigur că se întorc în mormânt...

Noi, cei de la OAR București, credem că se poate și altfel. Asta e. Noi nu avem vocația buldozerului, indiferent ce ar bârfi unu' ș-altu'. Noi credem că vremea demolărilor stupide s-a încheiat odată cu Epoca de Aur. Iar opinteala lui Sorin Oprescu asupra Pieței Matache trebuie să rămână o mitocănie izolată și o rușine singulară.

Destinsă Doamnă PG al PMB! Vă rog să nu vă încordați. Am invitat la sediul OAR București mai mulți consilieri municipali pentru a discuta chestiunea legată de penetrări și străpungeri. Cât despre supralărgiri... Faptul că nu v-am invitat și pe dumneavoastră nu trebuie luat personal. Am încercat de zeci de ori să intrăm în legătură cu domnia voastră. Și nu am reușit. Se vede că aerul tare al înălțimilor politicii v-a făcut surdă la strigătele profesioniștilor umili care încearcă să salveze Bucureștiul.

Închei cu o rugăminte. Vă rog din tot sufletul ca firea voluntară să nu vă facă necruțătoare cu consilierii municipali care vor veni la dezbatere!”, a scris acesta pe pagina personală de Facebook.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer