Semnalul pentru ajutor. Ce gest trebuie să faci pentru a anunța persoanele din jurul tău că ești în pericol

Când ești urmărit, când ești obligat să mergi cu forța de o anumită persoană sau când te afli în orice situație în care te simți pus în pericol trebuie să faci următorul semn:

Gestul nu trebuie observat de către abuzator, însă trebuie să atragă atenția persoanelor din jurul tău.

Un videoclip demonstrativ arată cum trebuie arătat semnul și cum trebuie să acționeze cel care îl observă.

„Semnalul pentru ajutor” a fost creat în urmă cu doi ani de către organizația „Women's Funding Network”.

O adolescentă și-a salvat viața folosind semnalul pentru ajutor. Se afla în mașină, alături de individul care o răpise. Nu putea să țipe, nu putea să bată în geam, nu putea să miște agresiv mâinile. În caz contrar ar fi agravat situația.

Așa că a apelat la semnalul pentru ajutor în speranța că va fi recunoscut. Iar ideea ei a funcționat. Adolescenta și-a salvat astfel viața, iar individul a fost arestat.

Everyone should know the international sign for Help me. Let’s make this famous #HelpMe pic.twitter.com/RF5aOq8jCY