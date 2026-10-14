Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de marţi, a inculpaţilor Mihai Niţă, şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Ilfov, cu gradul profesional de subcomisar de poliţie, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale), şi Cosmin Dobre, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere şi examinări din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, cu gradul profesional de inspector principal de poliţie, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată (14 acte materiale).

Miercuri, cei doi vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile, faţă de inculpatul Dan-Mircea Grigore, subinspector de poliţie în cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită.

În dosar se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, agenţi de poliţie şi instructori ai şcolilor de şoferi, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată şi dare de mită.

Cum ar fi funcţionat gruparea

Potrivit DNA, în cursul acestui an, Mihai Niţă, în calitatea menţionată, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, format din angajaţi ai S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov şi instructori auto, în scopul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie. Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate.

„Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari şi facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obţinerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaţilor, acţionarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenţiei, ori neconsemnarea unor abateri sau greşeli comise de candidaţi. Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferenţială, cu celeritate, la proba practică, precum şi de a colecta bani de la alţi instructori sau de la elevii şcolilor de şoferi, în schimbul facilitării promovării examenului. Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niţă Mihai, în calitate de şef al serviciului. Palierul lucrătorilor de la ghişee, format din angajaţi ai serviciului care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea preferenţială, «peste rând», a unor persoane la proba practică, precum şi prin urgentarea soluţionării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere şi emiterea certificatelor ori a plăcuţelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului”, arată DNA, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

Ce sume de bani ar fi primit şefii din cadrul serviciului

Astfel, susţin procurorii, în perioada ianuarie-august, Niţă ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei şi 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activităţii subordonaţilor în vederea facilitării programării şi promovării probei practice pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a urgentării soluţionării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere şi eliberarea altor documente la ghişeu.

„În perioada martie – august 2026, inculpatul Dobre Cosmin ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 şi 700 de lei, precum şi alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, constând în coordonarea activităţii subordonaţilor în vederea facilitării programării şi promovării probei practice pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi a urgentării soluţionării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere şi eliberarea altor documente la ghişeu”, scrie în comunicatul DNA.

Conform aceleiaşi surse, în 30 martie, Grigore ar fi primit o sumă de bani de la o persoană, în schimbul facilitării promovării de către un candidat a probei practice pentru obţinerea permisului de conducere, susţinută în aceeaşi zi.

Ce obligaţii are poliţistul aflat sub control judiciar

Pe durata controlului judiciar, Grigore are obligaţia de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a măsurii, să nu părăsească teritoriul României şi să nu exercite funcţia în cadrul căreia ar fi săvârşit faptele. Acestuia i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaţilor le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Procurorii anticorupţie beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut, marţi, percheziţii la 15 adrese din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, într-un dosar de corupţie în care sunt vizaţi poliţişti de la Serviciul de permise şi înmatriculări Ilfov şi complici ai acestora, angajaţi ai şcolilor de şoferi. Aceştia ar fi primit bani pentru a face programări preferenţiale şi a ajuta unele persoane să promoveze proba practică.