Șeful Poliției Române, noi explicații privind șoferul cu numere anti-PSD. ”A intrat legal, dar imoral în țară”

Ioan Buda, șeful Poliției Române, a făcut noi precizări despre cazul șoferului cu numere anti-PSD, care a rămas fără plăcuțe, fără permis și s-a ales cu dosar penal.

Ioan Buda a susținut în fața jurnaliștilor că acțiunea Poliției nu a încălcat vreun amendament al Convenției de la Viena. Mai exact, este vorba de un amendament din 2016, care precizează că nu este obligatoriu ca plăcuțele să aiba și numere, nu doar litere.

Ioan Buda: ”Secretariatul General al ONU informează statele membre cu privire la acest amendament. Acest amendament, în maximum 12 luni, va fi notificat statelor membre. Statele membre vor da un răspuns în acest sens. După 6 luni de zile, intră tacit. Nu sunt probleme cu Convenția de la Viena. Punct.”

Jurnalist: ”Asta nu înseamnă că România a aprobat amendamentul?”

Ioan Buda: ”Secretariatul General al ONU a trimis statelor membre notificarea respectivă, după care Secretariatul General ia cunoștință de acel răspuns al statului membru, dar, dacă nu sunt modificări sau alte chestiuni la amendamente, în 6 luni - deci în total 18 luni - tot Secretariatul General transmite statelor membre că nu sunt alte amendamente la convenția respectivă. Putem discuta de mai multe convenții”.

Jurnalist: ”De Convenția de la Viena?”

Ioan Buda: ”Este aplicabilă.”

Jurnalist: ”Și de ce nu a fost aplicată la noi atunci?”

Ioan Buda: ”Cum nu a fost aplicată?”

Jurnalist: ”Păi daca a fost aplicată, înseamnă că bărbatul respectiv nu trebuia sancționat...”

Ioan Buda: ”Sunt 2 chestii distincte. Discutăm de Convenție si de măsurile polițienești care s-au luat în interiorul țării.”

Jurnalist: ”Dar acele măsuri au fost luate în baza Convenției de la Viena.”

Ioan Buda: ”Nu.”

Jurnalist: ”Asta s-a declarat...”

Ioan Buda: ”Păi acum mă întrebați pe mine și eu trebuie să vă spun chestiunea asta. El s-a prezentat la intrarea în țară. A intrat legal din punct de vedere al plăcuțelor de înmatriculare. Din punctul meu de vedere imoral, pentru că avea acea sintagmă vulgară. Asta e alta problemă. Poseda documente de călătorie, documente pentru mijlocul de transport și a intrat în țară legal.

După intrarea în țară, în spațiul public a ajuns această problemă, că există un autoturism care circulă în România cu plăcuțe cu acea sintagmă vulgară. Bineînțeles că noi am luat măsuri de a-l identifica și în același timp am discutat pe canalele noastre de cooperare polițienească - Interpol, Europol, atașatul de Afaceri Interne al României. Am primit un răspuns de la autoritățile suedeze prin care ne informează că plăcuțele de înmatriculare nu sunt valabile decât pe teritoriul Suediei.”

În ziua în care șoferul a rămas fără numere, fără permis și s-a ales cu dosar penal, Poliția Română a susținut următorul lucru: ”Convenţia de la Viena precizează foarte clar că numerele de înmatriculare trebuie să fie formate fie din cifre, fie din cifre şi litere. România nu permite folosirea altor numere.”. Mai multe detalii, AICI.

