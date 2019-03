Şeful Parlamentului European, mesaj de susţinere pentru Kovesi. "Are toate calităţile"

Antonio Tajani a reconfirmat vineri seară că Laura Codruţa Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru postul de procuror-şef UE. Într-o postare pe Twitter, Tajani a scris că fosta şefă DNA "are toate calităţile pentru o treabă excelentă" şi că "avem nevoie de mai mult femei ca ea în funcţii de conducere".

Laura Codruţa Kövesi is @Europarl_EN candidate for European Public Prosecutor Office. She has all the qualities required to do a great job. We need more exemplary women like her in leadership positions. pic.twitter.com/Kli8vxH189