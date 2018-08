Prefectul Capitalei nu a transmis ordinul de intervenție Parchetului Militar, deși a fost cerut

Agerpres

Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a declarat miercuri că Jandarmeria a trimis o mare parte din documentele solicitate.

Cu toate acestea, el a precizat că „se impune cu necesitate solicitarea în mod suplimentar şi a altor date de referinţă necesare şi utile cauzei".

Corbu a mai anunţat că, din datele analizate până acum, peste 160 de militari jandarmi au participat la intervenţia din Piaţa Victoriei, pe 10 august. De asemenea, el a precizat că Prefectura încă nu a trimis ordinul de intervenţie, transmiţându-le anchetatorilor să îl solicite Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, informează News.ro.

„Un colectiv din cadrul Parchetului Militar Bucureşti efectuează acte de urmărire penală în baza ordonanţei de delegare a Parchetului General. În prezent, vă comunic faptul că au fost primite de la Jandarmeria Română o mare parte din documentele solicitate, din analiza cărora că se impune cu necesitate solicitarea în mod suplimentar şi a altor date de referinţă necesare şi utile cauzei”, a spus Ionel Corbu.

El a mai spus că Jandarmeria a trimis spre Parchetul militar planul de acţiune, planul de intervenţie şi jurnalul acţiunilor operative.

„Am primit planul de acţiune, planul de intervenţie şi jurnalul acţiunilor operative întocmit de către structurile de jandarmi desemnate să îl întocmească. Rămâne să centralizăm pe structuri efecivele de jandarmi paricipante la eveniment", a mai spus Corbu.

Întrebat dacă s-a cerut şi ordinul prefectului Capitalei, acesta a spus: „Sigur că da, am cerut ordinul de intervenţie şi suntem încă în aşteptarea lui".

Acesta a mai explicat faptul că a fost solicitat ordinul de intervenţie de la prefectul Capitalei a doua zi după protest, iar răspunsul Prefecturii a fost că Parchetul Militar trebuie să se adreseze Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti pentru a intra în posesia documentului.

„De la Prefectură am solicitat acest ordin, la faza primară, şi anume la data din după-amiaza zilei de 11 august. Am primit un răspuns de la prefectură, în sensul de a ne adresa Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru a intra în posesia lui, deşi cred că am fi putut intra în posesia unui exemplar şi de la Prefectură, întrucât acolo trebuie să existe un exemplar”, a mai informat procurorul militar.

De asemenea, Ionel Corbu a spus că peste 160 de militari jandarmi au participat la intervenţia din Piaţa Victoriei

„La acest moment, din vizualizarea documentelor pe care le avem sunt peste 160 de militari jandarmi. Vorbesc de militari jandarmi care au participat la activitatea de intervenţie. Atât am reuşit să sintetizăm din documente", a mai adăugat acesta.

Întrebat dacă din documentele prezentate până acum de Jandarmerie există dovezi că s-a impus acea intervenţie în forţă, prim-procurorul a spus că sunt elemente care să dovedească aploarea evenimentelor, dar, după părerea sa, „sub nicio formă actele de agresiune exacerbate nu se justifică”.

„În mare parte, da, există elemente şi indicii doveditoare privitor la amploare evenimentelor ce urmau să se desfăşoare, însă, în opinia mea, sub nicio formă actele de agresiune exacerbate nu se justifică atâta vreme căt existau multiple modalităţi de estompare a unor demersuri care au degenerat sau care urmau să degenereze”, a mai explicat acesta.

