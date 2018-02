Şeful DNA Ploieşti: "Şantajul durează din noiembrie 2017, am fost avertizaţi de anturajul familiei Cosma"

Lucian Onea, şeful procurorilor anti-corupţie din Ploieşti, răspunde la acuzaţiile lansate de fostul deputat Vlad Cosma

Şeful DNA Ploieşti Lucian Onea a precizat, „în legătură cu declaraţiile făcute de inculpatul Vlad Cosma”, că a respectat întotdeauna legea şi că „nu au existat niciodată metode ilegale de investigare şi nici înţelegeri ilicite sau neloiale cu inculpaţii”. „Niciodată nu au fost falsificate probe în dosare. Sunt susţineri pe care le fac inculpaţii în dosarele în care sunt cercetaţi. Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva, au mai existat situaţii, am avut controale de la CSM, de la Inspecţia Judiciară li s-a constatat contrariul – că la DNA Ploieşti a fost respectată legea”

"Nu vă puneţi întrebarea de ce discuţiile de ce discuţiile judiciare sunt duse în afara cadrului procesual, în spaţiul public? Pentru că pot fi făcute tot felul de alegaţii care nu pot fi verificate", a spus Onea.

"Există situaţii în care se impune protejarea identităţii anumitor persoane şi a demersurilor acestora în sprijinul aflării adevărului. Din când în când procurorul verifică dacă aceste temeiuri se mai verifică sau nu şi poate dispune ridicarea măsurilor. Atunci lucrurileîn dosar capătă altă conotaţie."

"La DNA Ploieşti nu există vreo situaţia desebită în care probele să fi fost ilegal sau neloial administrate".

"A doua problemă - şantajul. E o situaţie care durează de circa 2 luni, există un dosar din noiembrie 2017, am fost avertizaţi de persoane din anturajul familiei Cosma că va urma un atac în media, ceea ce s-a şi întâmplat dar noi am urmat calea legală şi nu am cedat presiunilor".

Procurorul Negulescu nu ar fi lucrat în dosarul respectiv, a mai spus Onea. "Discuţiile, dacă sunt autentice, nu sunt din perioada în care lucra la DNA Ploieşti".

Referitor la tabelele despre care vorbea Vlad Cosma, acestea ar fi fost depuse chiar de Cosma.

"Tot ce s-a prezentat la televiziune este o variantă denaturată, personală, făcută de inculpatul Vlad Cosma, care speră ca până la termenul din 19 februarie să influenţeze cumva organele judiciare".

"Indiferent de metodele folosite, nu o să cedăm presiunilor nici eu, nici colegii mei, chiar dacă aceste presiuni sunt din ce în ce mai agresive".

Onea a spus că este posibil să fie vocea sa pe înregistrări, dar a precizat că înregistrările sunt făcute trunchiat. "Nu dezbrăcăm oamenii când intră în instituţie. Pot face înregistrări, noi nu ne-am ferit de a fi înregistraţi. Dacă a făcut înregistrări, e problema lui"

Şeful DNA Ploieşti a declarat că a cerut verificări Inspecţiei Judiciare.

"Există un dosar în curs de soluţionare la structura centrală pe care nu îl pot discuta", a spus Onea, referitor la sugestiile privind demisia sa.

Vlad Cosma este citat marţi în calitate de martor într-un dosar, a mai precizat Onea. "Să vedem dacă se va prezenta sau nu".

Onea a spus că nu s-a întâlnit niciodată cu Vlad Cosma în afara instituţiei şi nu a vorbit nici cu el, nici cu Andreea Cosma la telefon sau pe WhatsApp.

"În ultima perioadă, apar tot felul de presiuni, au fost controale. Controalele au stabilit că a fost respectată legea de fiecare dată. "

El a precizat că înregistrările care au fost prezentate luni de DNA au fost publicate pentru a arăta "strategia de şantaj".

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer