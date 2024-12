Mărturia înfiorătoare a șefei grădinii zoo unde un angajat a fost ucis de un tigru: „Eram aproape și l-am auzit strigând”

Niculina Popescu, șefa în cadrul ADP Pitești și oficialul care administrează grădina zoologică, conform ePitesti.ro.

„În acest moment, ancheta este în desfășurare, nu pot să spun decât că este vorba despre o neglijență. Mai mult nu putem spune. (...) Era îngrijitorul care făcea curat la animale și care răspundea de carnivore în această zi. (...) Conform procedurii, animalele sunt scoase din interior pentru a li se face curat. Se pare că a apărut o neglijență... (...) Nu pot să-mi dau cu părerea în anchetă”, a declarat Niculina Popescu.

Întrebată cum a aflat despre moartea îngrijitorului, șefa grădinii zoologice a explicat faptul că a fost alertată chiar de țipetele îngrijitorului atacat de tigru. Ulterior, restul îngrijitorilor au intervenit pentru a se asigura că felinele nu scapă în experiorul țarcului lor.

„Eram aproape și l-am auzit strigând, atunci am intervenit. E greu de explicat și credeți-mă, nu vreau să mai trec prin acele momente, nu pot să spun decât că am intervenit pentru a preîntâmplina evadarea tigrilor în exterior. Am reușit să încuiem ușa pentru a nu permite accesul tigrilor în grădina zoologică și după aceea am reușit, prin proceduri specifice, să scoatem tigrul care l-a atacat din interior”, a mai spus aceasta.

În ceea ce privește numărul de tigri care se află în grija grădinii zoologice din Pitești, șefa instituției ai explicat că este vorba despre șase exemplare. Ea a mai precizat că nu au fost implicate toate animalele în acest incident și că s-a acționat pentru limitarea unui pericol iminent.

„Este vorba despre șase tigrii, dar în acel moment nu erau toți șase acolo. Gândiți-vă că eram în situația în care am acționat pentru a preîntâmpina un pericol iminent. (...) Sunt anumite procedee, noi folosim jeturi de apă, făcliile pentru a îndepărat (n.r. animalul). Dacă nu se întâmpla această neglijență nu avea loc acest atac”, a mai precizat Niculina Popescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: